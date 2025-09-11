Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η παναπεργία των 13 συνδικαλιστικών οργανώσεων, με μαζική συμμετοχή εργαζομένων που διεκδικούν την πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ. Με το σύνθημα «ΑΤΑ για όλους και ΑΤΑ στη φιλοσοφία της», πραγματοποιούνται από τις 11:00 το πρωί τρίωρες στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες.

Στη Λευκωσία η κινητοποίηση γίνεται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στη Λεμεσό στο Διοικητήριο, στη Λάρνακα και την Πάφο στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ενώ στο Παραλίμνι οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας.

Οι συντεχνίες τονίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον θεσμό της ΑΤΑ απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσής του.

