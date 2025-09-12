Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) και η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) υπέγραψαν νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία σε τομείς όπως τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), οι «έξυπνοι» υδρομετρητές και οι υδραυλικά απομονωμένες υποζώνες στο δίκτυο.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρου Βαρελίδη.

Αναβάθμιση υπηρεσιών και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους τόνισε ότι η συνεργασία με την ΕΥΑΘ έχει «ιδιαίτερη σημασία» για την τοπική κοινωνία της Λάρνακας, καθώς διασφαλίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη διαχείριση ύδρευσης και αποχέτευσης. «Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η μείωση κόστους λειτουργίας και η προώθηση βιώσιμων πρακτικών», σημείωσε.

Ο κ. Αμανατίδης υπογράμμισε ότι η συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς του εξωτερικού ενισχύει τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.

Από την πλευρά του, ο κ. Βαρελίδης χαρακτήρισε τη συμφωνία «best practice» για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τονίζοντας ότι εντάσσεται στους ευρωπαϊκούς στόχους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στρατηγικές δράσεις και νέες αρμοδιότητες

Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της θυγατρικής ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., με παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τον ΕΟΑΛ σε επίπεδο συμβουλευτικής και εφαρμογής. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε GIS, έξυπνους υδρομετρητές, παρακολούθηση ποιότητας νερού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Όπως σημειώνεται, ο διευρυμένος ΕΟΑΛ με νέες αρμοδιότητες σε ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και αδειοδότηση έργων, επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του μέσω ψηφιοποίησης και βελτιωμένης διαχείρισης δικτύων, με στόχο τη μείωση εξόδων, την αύξηση εσόδων και την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τον πολίτη.