Με σημαντικές επιτυχίες ολοκλήρωσε η κυπριακή αποστολή τη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση ανάδειξης δεξιοτήτων, «EuroSkills 2025», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Herning της Δανίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου Παραγωγικότητας, η επιτυχημένη συμμετοχή της κυπριακής αποστολής επιβεβαίωσε την προσήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η μεγαλύτερη διάκριση προήλθε από την ομάδα επιχειρηματικότητας, όπου οι Χριστόφορος Μαλέκος και Μάρω Μανώλη κατέκτησαν το Χάλκινο Μετάλλιο. Η Κύπρος πανηγύρισε, επίσης, δύο Μετάλλια Αριστείας με τον Ανδρέα Χαραλάμπους στη μαγειρική, όπου πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία της αποστολής καταλαμβάνοντας την έκτη θέση από 25 συμμετοχές και αναδείχθηκε και Best of Nation, και την Ξάνθια Παπαβασιλείου που διακρίθηκε στον τομέα της αισθητικής καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση από 12 συμμετοχές. Με εξαιρετική παρουσία εκπροσώπησαν την Κύπρο και οι Γιάννης Γιάγκου στην ανάπτυξη εφαρμογών και ιστότοπου, Φίλιππος Τύμβιος στις γραφικές τέχνες, Aleks Litchev στην τραπεζοκομία και Δημοσθένης Βαμβουρέλλης στη μηχανολογία και τον μηχανολογικό σχεδιασμό CAD, σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις, προστίθεται.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου συνεχάρη θερμά τους νέους και τις νέες της κυπριακής αντιπροσωπείας για την επιτυχημένη συμμετοχή, και ευχαρίστησε τους συντελεστές, τους εκπαιδευτές και την διεύθυνση του Κέντρου Παραγωγικότητας για τη συμβολή τους σε αυτή τη σημαντική επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Δεξιοτήτων.

Αμέσως μετά από την επιστροφή της κυπριακής αντιπροσωπείας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με όλους τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές, για να μεταφερθούν στον καθένα προσωπικά οι ευχαριστίες και η εκτίμηση της πολιτείας.

«Οι διακρίσεις της Κύπρου στον διαγωνισμό «EuroSkills 2025» αντανακλούν την μεγάλη έμφαση που αποδίδεται, κατά την τελευταία διετία, από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας στην προκριματική διαδικασία και στην προπαρασκευαστική προετοιμασία για την ουσιαστική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι ενδεικτικά της αυξημένης σημασίας που αποδίδεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, αφού η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης αυξήθηκε κατά +86%, με την αύξηση των συμμετοχών σε προγράμματα πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων να αγγίζει το εντυπωσιακό +742%, η απασχόληση ξεπέρασε το 80% και η ανεργία περιορίστηκε κάτω από το 4.9%, ενώ η ανεργία των νέων έφτασε στο χαμηλότερο σημείο μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εφαρμογή της ανθρωποκεντρικής πολιτικής για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων θα συνεχιστεί και σε αυτό το πλαίσιο ο αναβαθμισμένος ρόλος του Εθνικού και του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων θα εδραιωθεί, έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας να διατηρηθεί στο επίκεντρο της θετικής πορείας της κυπριακής αγοράς εργασίας.

