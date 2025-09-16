Άνοδο κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποτυπώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του τομέα σε ένα περιβάλλον με αυξημένες διεθνείς προκλήσεις.

Παράλληλα, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σημείωσε άνοδο 2,5% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας θετική πορεία παρά τις πιέσεις που δέχεται η αγορά λόγω της μεταβατικής περιόδου προς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και των διακυμάνσεων στο κόστος καυσίμων.

Η πορεία των δύο δεικτών ενισχύει την εικόνα ανάκαμψης στην αγορά, αναδεικνύοντας τη συμβολή του χονδρικού εμπορίου και του κλάδου οχημάτων στην κυπριακή οικονομία.