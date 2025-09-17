Στην 25η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Κύπρος στο Global Innovation Index 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η χώρα ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με το 2024, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και συγκαταλέγεται πλέον στους “Innovation Leaders”, δηλαδή στα κράτη με επιδόσεις υψηλότερες από το αναμενόμενο για το επίπεδο ανάπτυξής τους.

Η Κύπρος διατηρεί τη 2η θέση στην περιοχή Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας, ακολουθώντας το Ισραήλ. Η ισχυρή αυτή επίδοση καταγράφεται σε μια άκρως ανταγωνιστική περιφέρεια, όπου 14 από τις 18 οικονομίες βελτίωσαν τη θέση τους το 2025. Παράλληλα, η χώρα κατέχει την 16η θέση παγκοσμίως στα αποτελέσματα καινοτομίας, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδύσεις μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες με αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία.

Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις περισσότερες παγκόσμιες πρωτιές σε επιμέρους δείκτες. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται 1η στη δημιουργία mobile εφαρμογών, στις εξαγωγές πολιτιστικών και δημιουργικών υπηρεσιών, στις εξαγωγές και εισαγωγές υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και στη συν-συμμετοχή επενδυτών επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital). Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν ένδειξη της αυξανόμενης διεθνούς εμπιστοσύνης στο κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας.

Η δυναμική του οικοσυστήματος αποτυπώνεται και σε άλλους δείκτες: 2η θέση στα βιομηχανικά σχέδια, 5η θέση στις καθαρές εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και 8η θέση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Σημαντική θεωρείται επίσης η 11η θέση στα δημιουργικά αποτελέσματα, που υπογραμμίζει την προοπτική της χώρας στους τομείς της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

Η έκθεση καταγράφει και άξονες βελτίωσης, όπως οι εισαγωγές υψηλής τεχνολογίας, η κλίμακα της εγχώριας αγοράς και το ποσοστό αποφοίτων στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοδότησης νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε: «Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Κύπρου στο Global Innovation Index αναδεικνύει τη δυναμική του οικοσυστήματός μας. Παρά το μικρό μας μέγεθος, η χώρα αποδεικνύει ότι μπορεί να υπερβαίνει τις προκλήσεις και να εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, δημιουργικότητας και τεχνολογικής ανάπτυξης».