Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021 διαμορφώθηκε τον Αύγουστο 2025 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), παραμένοντας σταθερός σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Αύγουστο 2024.

Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση 0,8% τον Αύγουστο 2025 έναντι Ιουλίου 2025, ενώ στην περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2024 σημείωσε άνοδο 1,2%.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός Αυγούστου 2025 ήταν ο χαμηλότερος από τον Αύγουστο 2021, με αναφορά ότι τον Αύγουστο 2020 είχε διαμορφωθεί στο -2,9%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση ήταν:

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+5,3%)

(+5,3%) Αναψυχή και Πολιτισμός (+4,9%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι κατηγορίες:

Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%)

(-7,5%) Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,0%)

Σε μηνιαία βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε:

Αναψυχή και Πολιτισμός (+1,8%)

(+1,8%) Μεταφορές (+1,5%)

(+1,5%) Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+1,5%)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σχέση με το 2024, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην Αναψυχή και Πολιτισμό (+6,6%), ενώ η Ένδυση και Υπόδηση κατέγραψε πτώση (-5,9%).

Στις οικονομικές κατηγορίες, η μεγαλύτερη μεταβολή σε ετήσια βάση καταγράφηκε στην Ενέργεια (-9,1%), ενώ σε μηνιαία βάση η άνοδος εντοπίζεται στις Υπηρεσίες (+1,5%).