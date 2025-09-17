Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021 διαμορφώθηκε τον Αύγουστο 2025 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), παραμένοντας σταθερός σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Αύγουστο 2024.
Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση 0,8% τον Αύγουστο 2025 έναντι Ιουλίου 2025, ενώ στην περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2024 σημείωσε άνοδο 1,2%.
Παράλληλα, ο πληθωρισμός Αυγούστου 2025 ήταν ο χαμηλότερος από τον Αύγουστο 2021, με αναφορά ότι τον Αύγουστο 2020 είχε διαμορφωθεί στο -2,9%.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση ήταν:
- Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+5,3%)
- Αναψυχή και Πολιτισμός (+4,9%)
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι κατηγορίες:
- Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%)
- Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,0%)
Σε μηνιαία βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε:
- Αναψυχή και Πολιτισμός (+1,8%)
- Μεταφορές (+1,5%)
- Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+1,5%)
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σχέση με το 2024, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην Αναψυχή και Πολιτισμό (+6,6%), ενώ η Ένδυση και Υπόδηση κατέγραψε πτώση (-5,9%).
Στις οικονομικές κατηγορίες, η μεγαλύτερη μεταβολή σε ετήσια βάση καταγράφηκε στην Ενέργεια (-9,1%), ενώ σε μηνιαία βάση η άνοδος εντοπίζεται στις Υπηρεσίες (+1,5%).