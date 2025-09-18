Η Κύπρος κατέγραψε μηδενικό ετήσιο πληθωρισμό (0,0%) τον Αύγουστο του 2025, αποτελώντας τη μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοια επίδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο μέσος όρος πληθωρισμού στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,0%, ενώ στην ΕΕ στο 2,4%. Στη Γαλλία και την Ιταλία οι χαμηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού μετά την Κύπρο ήταν 0,8% και 1,6% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη όπου οι τιμές αυξήθηκαν, στην Κύπρο παρέμειναν σταθερές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κύριες πιέσεις στον πληθωρισμό προήλθαν από τις υπηρεσίες (+1,44%), τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,62%) και τα βιομηχανικά αγαθά (+0,18%), ενώ η ενέργεια κατέγραψε αποπληθωρισμό (-0,19%).