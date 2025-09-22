Συνολικής αξίας πέραν των έξι εκατομμυρίων ευρώ, είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνων μετρητών νερού.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι «το συμβόλαιο υπογράφηκε με την εταιρεία «Newcytech Distributions Ltd» και το σύστημα έχει συνολική αξία €5.195.384,20, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά ένα σύστημα αυτόματης καταγραφής κατανάλωσης νερού, μέσω αντικατάστασης τουλάχιστον 25.000 οικιακών υδρομετρητών στα υποστατικά καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλλουν την ωριαία κατανάλωση νερού των υποστατικών σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης».

Προστίθεται ότι «οι έξυπνοι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν σε περιοχές ύδρευσης του ΕΟΑΛ, οι οποίες παρουσιάζουν ψηλές ποσότητες απωλειών νερού ή λειτουργικά προβλήματα, και ειδικότερα σε περιοχές της Αραδίππου και των Λιβαδιών καθώς και περιοχές της Λάρνακας με έντονη εμπορική δραστηριότητα και υψηλές καταναλώσεις. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο Οργανισμός προγραμματίζει την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και σε άλλες περιοχές της αρμοδιότητάς του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ΕΟΑ Λάρνακας, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου των περιοχών που θα έχουν έξυπνους υδρομετρητές σε καθημερινή βάση, έγκαιρου εντοπισμού των διαρροών στα δίκτυα διανομής, οδηγώντας στην καλύτερη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και στη μείωση του ατιμολόγητου νερού».

Ταυτόχρονα «το έργο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού στα υποστατικά τους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και η μείωση της πιθανότητας πληρωμής αυξημένων τιμολογίων, λόγω του έγκαιρου εντοπισμού διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των υποστατικών».

Σημειώνεται ότι «η εγκατάσταση των υδρομετρητών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026 και ακολουθεί χρονική περίοδος λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, διάρκειας 6 χρόνων».

Tο έργο «χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και από ιδίους πόρους του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας».

ΚΥΠΕ