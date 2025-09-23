Με χθεσινή του παρέμβαση, μέσω του Επιτρόπου Ενέργειας Παύλου Λιασίδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κάνει λόγο για τσαπατσουλιά και προχειρότητα εντός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, με αποτέλεσμα παραγωγοί, προμηθευτές και καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να βρεθούν ενώπιον δυσάρεστων τετελεσμένων.

Ο κ. Λιασίδης αναφέρεται στο πρόβλημα που υπάρχει στον Διαχειριστή Μεταφοράς αναφορικά με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού από 1η Οκτωβρίου. Όπως έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Φιλελεύθερος, 11 μηχανικοί του Κέντρου Ελέγχου του Συστήματος κλήθηκαν από τον Διαχειριστή να ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης, από τις 6 το απόγευμα έως το πρωί, καθώς δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για αυτή την εργασία.

Οι μηχανικοί του Κέντρου Ελέγχου αρνήθηκαν, επικαλούμενοι τα προβλήματα που θα υπάρξουν στη διαχείριση της ομαλούς λειτουργίας του συστήματος και της ηλεκτροδότησης της χώρας, αν αναλάβουν -ταυτόχρονα- και άλλα καθήκοντα που αφορούν την Αγορά Ηλεκτρισμού.

Η δήλωση του κ. Λιασίδη έχει ως εξής:

«Η προχειρότητα και η τσαπατσουλιά μάς φέρνουν για μια ακόμη φορά ενώπιον δυσάρεστων τετελεσμένων. Εκεί που περιμένουμε μετά από 22 χρόνια αναμονής το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ενέργειας την 1η Οκτωβρίου, δύο βδομάδες πριν την κρίσιμη ημερομηνία μαθαίνουμε ότι είτε ξεχάσαμε να προσλάβουμε, είτε ξεχάσαμε να εκπαιδεύσουμε επαρκώς τους υπαλλήλους που θα την τρέξουν.

»Μας χρειάστηκαν δύο δεκαετίες για να βάλουμε κανόνες, εκατομμύρια για να αγοράσουμε και να λειτουργήσουμε συστήματα, απανωτές δοκιμαστικές περιόδους για να ελέγξουμε ότι όλα θα βαίνουν καλώς, δεκάδες νέων υπαλλήλων προσλήφθηκαν έγκαιρα και πληρώνονται, αλλά ξεχάσαμε να τους εκπαιδεύσουμε!

»Αποτέλεσμα: Να καλούνται 11 υπάλληλοι της ΑΗΚ να δουλεύουν υπερωρίες τις νυχτερινές ώρες για να κάνουν μια δουλειά που δεν είναι δουλειά τους. Και το θέμα δεν είναι ούτε συνδικαλιστικό, ούτε εργατικό.

⦁ Πώς μπορεί να είναι ο ΔΣΜΚ ανεξάρτητος και αμερόληπτος φορέας, όπως ορίζει η νομοθεσία και να λειτουργεί η αγορά με τους υπαλλήλους του ενός εκ των ανταγωνιστών;

⦁ Πώς γίνεται οι υπάλληλοι του ενός εκ των ανταγωνιστών να λαμβάνουν γνώση ζωτικών και εμπιστευτικών πληροφοριών των υπολοίπων παιχτών της αγοράς, όπως για παράδειγμα των τιμών και της ρευστότητας, και μάλιστα εμπρόθεσμα;

⦁ Οι υπάλληλοι της ΑΗΚ είναι μηχανικοί, αποσπασμένοι στον ΔΣΜΚ για καθαρά τεχνικούς λόγους. Όχι για να λειτουργήσουν την αγορά, που είναι μια καθαρά εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

⦁ Η διαρροή τέτοιων προνομιακών και εμπιστευτικών πληροφοριών στον ανταγωνισμό, κανονικά έπρεπε να τιμωρείται ποινικά, όχι να ζητούμε από τους υπαλλήλους του ενός παίχτη να τις διαχειρίζεται!

Καλούμε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, όπως και τη ΡΑΕΚ να επέμβουν άμεσα για διόρθωση αυτής της στρέβλωσης, για να μπορέσει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού να ξεκινήσει σε δυο βδομάδες εύρυθμα».