Στις 25–26 Σεπτεμβρίου 2025 η ΣΕΚ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), διοργανώνει στη Λευκωσία το πανευρωπαϊκό συνέδριο «Platforum 2025», με τη συμμετοχή συνδικαλιστών, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και πολιτικών από όλη την Ευρώπη.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, στο κτήριο της ΣΕΚ στον Στρόβολο. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Αντρέας Φ. Μάτσας, η Συνομοσπονδιακή Γραμματέας της ETUC, Tea Jarc, καθώς και εκπρόσωπος του Friedrich Ebert Stiftung (FES). Η εναρκτήρια παρέμβαση θα γίνει από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εργασίας της Γερμανίας και των Ισπανών Επιθεωρητών Εργασίας, με αντικείμενο τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την ενσωμάτωση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εργασία στις πλατφόρμες στα εθνικά δίκαια, γεγονός που θα καθορίσει τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.

Τα εργαστήρια του συνεδρίου θα επικεντρωθούν:

στα δικαιώματα των εργαζομένων στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας,

στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας, στη δίκαιη εργασία και την αλγοριθμική διαχείριση με έμφαση στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης ,

με έμφαση στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τις επιπτώσεις της , στο οικονομικό όραμα με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εργασία στις πλατφόρμες και πέραν αυτών,

για την εργασία στις πλατφόρμες και πέραν αυτών, στη νομολογία και τις δικαστικές αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της πλατφορμιακής εργασίας στην Ευρώπη.

Η διεξαγωγή του Platforum 2025 στην Κύπρο θεωρείται σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φωνής των εργαζομένων στον ευρωπαϊκό διάλογο. Μέσα από τις παρεμβάσεις, τις συζητήσεις και τις προτάσεις που θα αναπτυχθούν, στόχος είναι η προώθηση δίκαιων κανόνων, η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η χάραξη συλλογικής στρατηγικής για ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον στην αγορά εργασίας.