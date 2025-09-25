Η αυριανή συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα της ΑΤΑ, αποκτά κομβικό χαρακτήρα, μετά και τις αποφάσεις της χθεσινής πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης.

Όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες θα πάνε στη συνάντηση της Παρασκευής με καλή διάθεση μεν, με συγκεκριμένο σκοπό δε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα ζητήσουν από την κυβερνητική πλευρά να ξεκαθαρίσει θέσεις και προθέσεις και να δώσει περιεχόμενο στις τέσσερις εξαγγελίες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο που κατατέθηκε για εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ. Οτιδήποτε πέραν αυτού, δηλαδή διάλογος που να παραπέμπει σε βάθος χρόνου, ή συζήτηση επί θεμάτων τα οποία εκπίπτουν της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τις συντεχνίες και ουσιαστικά θα σημάνει το έναυσμα για ενεργοποίηση της χθεσινής απόφασης περί κλιμάκωσης των μέτρων.

Στη συνάντηση της Παρασκευής θα παρευρεθούν οι τέσσερις συντεχνίες με τις οποίες διεξάγεται μέχρι σήμερα ο διάλογος. Δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ. Θα ακούσουν τις θέσεις του υπουργού Εργασίας και ακολούθως θα λάβουν τις αποφάσεις τους, αφού ενημερωθούν και οι υπόλοιπες συντεχνίες, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στην πανσυνδικαλιστική. Όπως πληροφορούμαστε, παρά τη χθεσινή απόφαση περί κλιμάκωσης των μέτρων, δεν πρόκειται να υπάρξουν βιαστικές αποφάσεις, αλλά θα δοθεί χρόνος να ξεκαθαρίσει εντελώς το σκηνικό. Με λίγα λόγια, δε θα ληφθεί απόφαση για λήψη μέτρων την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από τα όσα θα τους πει ο Γιάννης Παναγιώτου στη συνάντηση.

Όσον αφορά στις ίδιες τις συντεχνίες, τονίζουν για ακόμη μια φορά ότι οι θέσεις τους για την ΑΤΑ είναι γνωστές και δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Αυτό, όπως πληροφορούμαστε, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ, επισημαίνοντας ότι αυτό οδηγεί στην αποδόμηση του θεσμού, ενώ διαφωνούν και με τις άλλες δύο παραμέτρους που έβαλε η κυβέρνηση, για ρύθμιση των ποσοστών πληθωρισμού και ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας με σκοπό την απόδοση της ΑΤΑ. «Τα ψέματα τελείωσαν» διαμηνύουν οι συντεχνίες και είτε θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση με βάση τη φιλοσοφία της ΑΤΑ και των όσων είχαν διατυπωθεί στη μεταβατική συμφωνία του 2023, είτε ο καθένας θα πάρει το δρόμο του και θα κριθεί από τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη χθεσινή πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, οι ηγεσίες των συντεχνιών ανακοίνωσαν την απόφαση τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο. Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας τόνισε μετά τη σύσκεψη ότι ο θεσμός της ΑΤΑ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως και παράλληλα να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να μπορέσει ο θεσμός να επεκταθεί και να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, τόσο μέσα από την εφαρμογή της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, όσο και μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.