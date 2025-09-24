Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία. Το ζήτημα αφορά την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), με τις συντεχνίες να τονίζουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα για δυναμικές κινήσεις.

Οι οργανώσεις θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή, με στόχο τη συζήτηση των κυβερνητικών θέσεων για το μέλλον της ΑΤΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε ότι οι συντεχνίες θα προσέλθουν «με θετική διάθεση», αλλά τόνισε πως η στάση τους θα εξαρτηθεί από την προσέγγιση που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση.

«Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργοποιήσουμε προηγούμενες αποφάσεις για την κλιμάκωση των μέτρων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι στη συνάντηση της Παρασκευής θα δοθεί η δυνατότητα να ξεκαθαριστούν οι προσεγγίσεις της Κυβέρνησης, ώστε να αξιολογηθεί η πιθανότητα για αποκατάσταση του θεσμού της ΑΤΑ.

«Δε θα δεχτούμε οποιεσδήποτε εκπτώσεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα από τους απεργούς ήταν σαφές, όπως και η συλλογική θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι, αν χρειαστεί, θα ακολουθήσει κλιμάκωση κινητοποιήσεων.

