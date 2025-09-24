Απόφαση με… ουρά ενδεχομένως να ανακοινώσουν σήμερα οι συντεχνίες, μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό θέμα την ΑΤΑ. Σήμερα, οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συνέλθουν στις 10 το πρωί στο κτήριο της ΣΕΚ για να εξετάσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων για την ΑΤΑ και να αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ένα πιθανό σενάριο κατά τη σημερινή πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, είναι οι συντεχνίες να ανακοινώσουν κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων, ωστόσο όχι άμεσα. Ο λόγος είναι ότι ο υπουργός Εργασίας επικοινώνησε χθες με τις συντεχνίες και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση την Παρασκευή στις 11.45 στο υπουργείο. Οι συντεχνίες έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι θέλουν να γνωρίζουν το περιεχόμενο των προτάσεων που κατέθεσε ο υπουργός σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ και αυτό αναμένεται ότι θα ζητήσουν και την Παρασκευή. Για το λόγο αυτό, αναμένεται ότι θα δώσουν ένα χρονικό περιθώριο, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος και στη συνέχεια να εφαρμόσουν τα όποια μέτρα ενδεχομένως αποφασίσουν σήμερα.

Ειδικότερα, για τη θέση «ΑΤΑ για όλους», με την οποία συμφωνούν οι συντεχνίες, θα ήθελαν να μάθουν πώς αυτή θα εφαρμοστεί και τι ακριβώς θα προνοεί, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν μόνο την επικεφαλίδα, όπως ανέφεραν. Για να προσθέσουν ότι εάν η πρόταση δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει να την εφαρμόζει άμεσα, συμπεριλαμβάνοντας την ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και επεκτείνοντας τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων σε μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς εργασίας.

Ακόμα, λαμβάνοντας συγκεκριμένες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα οι προσφορές για έργα του δημοσίου να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στο συμβόλαιο και το κομμάτι της ΑΤΑ.

Επί του συγκεκριμένου πάντως, δηλαδή της καθολικής παραχώρησης της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζομένους, οι συντεχνίες διερωτώνται για την άτεγκτη στάση των εργοδοτών. Υπό την έννοια ότι όσοι εργοδότες παραχωρούν σήμερα ΑΤΑ στους εργαζόμενους τους, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των εργοδοτών που δεν δίνουν ΑΤΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των μελών του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Επομένως, σημειώνουν οι συντεχνίες, εάν αποφασιζόταν καθολικότητα της ΑΤΑ θα ήταν ευχαριστημένοι τόσο οι εργαζόμενοι, ενώ ταυτόχρονα οι εργοδότες θα ανταγωνίζονταν επί ίσοις όροις σε θέματα εργατικού κόστους.

Υπενθυμίζεται ότι η εργοδοτική πλευρά, έχει συγκαλέσει πανεργοδοτική σύσκεψη για την επόμενη βδομάδα και συγκεκριμένα για τις 2 Οκτωβρίου. Εξέλιξη, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά και σημαντική ταυτόχρονα, αν υπολογίσει κάποιος ότι πρώτη φορά θα συνέλθουν από κοινού οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εργασίας σε προ ημερών δηλώσεις του, παρουσιάστηκε για ακόμη μια φορά αφοσιωμένος στον κοινωνικό διάλογο και κάλεσε τις δυο πλευρές να είναι περισσότερο ελαστικές στις θέσεις τους για να επιτευχθεί συμφωνία, η οποία να είναι κοινά αποδεκτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κανένας δεν αναμένεται να επιτύχει πλήρως αυτό που θεωρεί σωστό. Επομένως, αν η κάθε πλευρά επιμένει αποκλειστικά στις δικές της θέσεις, πολύ περισσότερο δυσκολεύει την προσπάθεια αυτή, ανέφερε.