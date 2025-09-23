Μπαίνοντας στην τελευταία στροφή του Σεπτεμβρίου, ακολουθεί εννιαήμερο φωτιά, όσον αφορά στις εξελίξεις για την ΑΤΑ. Την ώρα που ο υπουργός Εργασίας δηλώνει δεσμευμένος στο διάλογο και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να παρουσιαστούν ευέλικτοι για να επιτευχθεί συμφωνία, εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται για πανσυνδικαλιστικές και πανεργοδοτικές συγκεντρώσεις.

Ειδικότερα, οι συντεχνίες ανακοίνωσαν τη σύγκλιση νέας πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης για αύριο Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, με στόχο από τη μια να ενημερωθούν οι υπόλοιπες συντεχνίες που δεν συμμετέχουν στον διάλογο για τις εξελίξεις και δεύτερο για να ανασκοπήσουν την μέχρι σήμερα κατάσταση και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες είχαν κάνει λόγο για κλιμάκωση των μέτρων στην περίπτωση που δεν προέκυπτε λύση στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και της απόδοσης της στο 100% από το 66,7% στο οποίο βρίσκεται σήμερα.

Από την άλλη, η εργοδοτική πλευρά, η οποία παρουσιάζεται σφόδρα ενοχλημένη με τον υπουργό Εργασίας μετά την κατάθεση της πρότασης για καθολική ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, έχει συγκαλέσει πανεργοδοτική σύσκεψη για την επόμενη βδομάδα και συγκεκριμένα για τις 2 Οκτωβρίου. Εξέλιξη, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά και σημαντική ταυτόχρονα, αν υπολογίσει κάποιος ότι πρώτη φορά θα συνέλθουν από κοινού οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι εργοδότες μετά την τελευταία συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, φέρονται να του έχουν διαμηνύσει ότι δεν θα παρευρεθούν καν σε νέα συνάντηση, εάν δεν αποσυρθεί από το τραπέζι η θέση ΑΤΑ για όλους.

Στο μεταξύ χθες, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε για ακόμη μια φορά αφοσιωμένος στον κοινωνικό διάλογο, ενώ την ίδια ώρα απέρριψε τα περί διγλωσσίας της κυβέρνησης, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάκης Κεραυνός, σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε αναφέρει ότι ο κοινωνικός διάλογος παραδοσιακά στην Κύπρο έχει επιφέρει πολλά ωφελήματα και κοινωνική ειρήνη. «Είναι η βασική μέθοδος και ο μοναδικός τρόπος για να φτάνουμε σε διέξοδο όταν έχουμε κρίσιμα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Ο διάλογος, θα πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από όλες τις πλευρές». Οι δηλώσεις αυτές, είχαν ερμηνευτεί ως διαχωρισμός της θέσης του από το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης της ΑΤΑ.

Επί του συγκεκριμένου, υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΣΥΔΥ, διά του γενικού της γραμματέα, είχε γίνει η πρώτη μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση – πέραν των εργοδοτών – η οποία είχε ταχθεί δημοσίως εναντίον της ψήφισης νόμου που θα κατοχύρωνε την απόδοση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει το Σάββατο στο Τρίτο ο Στράτης Ματθαίου, η ρύθμιση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να γίνει μέσω του κοινωνικού διαλόγου και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων. «Δεν πρέπει τα εργασιακά θέματα να καταλήγουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις ή σε αντιπαραθέσεις στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τώρα στον υπουργό Εργασίας, σημείωσε σε χθεσινές του δηλώσεις, ότι για να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι κοινά αποδεκτή, κανένας δεν αναμένεται να επιτύχει πλήρως αυτό που θεωρεί σωστό. Διαφορετικά, αν η κάθε πλευρά επιμένει αποκλειστικά στις δικές της θέσεις, πολύ περισσότερο δυσκολεύει την προσπάθεια αυτή, ανέφερε. Υπογράμμισε περαιτέρω ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί και η θέση της είναι ενιαία, την οποία εκφράζουμε ως συναρμόδιοι Υπουργοί ο καθένας με το δικό του λεξιλόγιο και τη δική του ρητορική, είπε, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για το θέμα.

«Σας διαβεβαιώ ότι πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας, τόσο εγώ, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών υλοποιούμε την κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας», είπε, σημειώνοντας ότι οι δύο βρίσκονται σε καθημερινή επαφή. «Τα περί διαφορετικών προσεγγίσεων σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν την πραγματικότητα και εκείνοι που ενδεχομένως να έχουν τέτοια προσδοκία, κακώς την αναπτύσσουν, επειδή δεν αντανακλά την πραγματικότητα, ούτε στο παραμικρό», επισήμανε.