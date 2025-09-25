Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με αφορμή πρόσφατη αρθρογραφία, διαβεβαιώνει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Όπως σημειώνεται, αυτό αποτελεί όχι μόνο κανονιστική υποχρέωση, αλλά και στρατηγική επιλογή για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη κινδύνων και τη λειτουργία της αγοράς με τρόπο συγκρίσιμο με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, όλες οι σχετικές νομοθεσίες και κανονισμοί έχουν εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Η αξιολόγηση, αδειοδότηση και εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων εφαρμόζεται βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, χωρίς εξαιρέσεις ή αποκλίσεις.

Η ΕΚΚ υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή, που στηρίζει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή κεφαλαιαγορά και ενισχύει την προσέλκυση επενδύσεων υπό όρους νομιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης.

Η αξιοπιστία του τομέα αποτυπώνεται στις θετικές αξιολογήσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η ESMA και η MONEYVAL, τις οποίες η ΕΚΚ χαρακτηρίζει καταλύτη για συνεχή αναβάθμιση.

Παράλληλα, η ΕΚΚ συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για την εφαρμογή του νέου Πακέτου Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML Package), αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στην έγκαιρη και ορθή ενσωμάτωση των νέων ρυθμίσεων στο εθνικό δίκαιο.