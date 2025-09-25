Στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στον Στρόβολο άρχισαν σήμερα οι εργασίες του Πανευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Φόρουμ για την εργασία στις πλατφόρμες – Platforum 2025, σε συνεργασία με την ETUC, με στόχο να αναδειχθεί η Κύπρος σε σημείο αναφοράς για τα εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αύριο, 26 Σεπτεμβρίου.

Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες – εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, συνδικαλιστές, ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής – συζητούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με επισφάλεια και χαμηλές αμοιβές.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, τόνισε την ανάγκη ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εργασία στις πλατφόρμες στο εθνικό δίκαιο, αλλά και της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, σημειώνοντας ότι η ΑΤΑ θα πρέπει να επεκταθεί για όλους μέσα από συλλογικές συμβάσεις.

Στο συνέδριο παρουσιάζεται ο πρώτος πρακτικός οδηγός της ETUC, με τίτλο «Πώς να διαπραγματευτείς τον αλγόριθμο», που στοχεύει να δώσει στα συνδικάτα τα εργαλεία για να υπερασπιστούν τους εργαζόμενους απέναντι σε πρακτικές όπως η αλγοριθμική διαχείριση και η αυτόματη διακοπή συνεργασιών («robo-firing»).

Η Οδηγία της ΕΕ, που θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη από το 2026, θεσπίζει:

Νομικό τεκμήριο εργασιακής σχέσης , με τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες να θεωρούνται εξ αρχής εργαζόμενοι.

, με τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες να θεωρούνται εξ αρχής εργαζόμενοι. Δικαιώματα έναντι της αλγοριθμικής διαχείρισης, με διαφάνεια σε μισθούς και όρους συνεργασίας.

Η εργασία μέσω πλατφορμών αφορά κυρίως διανομείς φαγητού, οδηγούς ταξί μέσω εφαρμογών και κατ’ οίκον υπηρεσίες, και χαρακτηρίζεται από αδυναμία πρόσβασης σε πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από τις κυβερνήσεις ισχυρό νομικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τους εργαζόμενους και θα δημιουργεί δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.