Τέλος στις χρονοβόρες και ατέρμονες διαδικασίες στα δικαστήρια για φορολογικά ζητήματα επιδιώκει να βάλει ο ΔΗΣΥ, με πρόταση νόμου που κατάθεσε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής η βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου.

Σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που οι αποφάσεις για τέτοια θέματα εκδίδονται πολλά χρόνια μετά από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ο ΔΗΣΥ, με τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνει, επιχειρεί οι δικαστικές αποφάσεις επί προσφυγών που αφορούν φορολογική διαφορά να εκδίδονται εντός ενός χρόνου από την ημέρα που θα καταχωρείται η προσφυγή, έτσι ώστε να υπάρχει ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, με τρόπο που να υπηρετεί την αρχή της αποτελεσματικότητας, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της εισπραξιμότητας των φόρων, την ασφάλεια δικαίου για πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και για την υιοθέτηση καλών πρακτικών στον νομικό πλαίσιο.

Τη σχετική πρόταση νόμου κατάθεσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου και αναμένεται να παραπεμφθεί προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ταχείας επίλυσης των φορολογικών διαφορών ενώπιον των πρωτοβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος αλλά και για προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των ιδιωτών.

Όπως αναφέρει η εισηγήτρια της πρότασης, η έγκαιρη επίλυση φορολογικών διαφορών είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης και των κοινωνικών παροχών. Υποδεικνύει, επίσης, πως είναι σημαντική για τους ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, για να γνωρίζουν σε εύλογο χρόνο τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για να προγραμματίζουν τις οικονομικές τους δραστηρίοτητες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς η μη θεσμοθέτηση ρητής προθεσμίας έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων παρατείνει τη διαδικασία μέσω διαδοχικών ενστάσεων και προσφυγών οι οποίες σε συνδυασμό την εξουσία της αρμόδιας αρχής να επανεκδίδει νέα διοικητική πράξη, η διαδικασία είναι ατέρμονη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορολογικές υποθέσεις να εκκρεμούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τελεσιδικούν, κάτι που προκαλεί πολλές επιπτώσεις τόσο στον φορολογούμενο όσο και στη Δημοκρατία.

Θα ενισχύσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση

Οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τη βουλευτή του ΔΗΣΥ, θα συμβάλουν και στην ενίσχυση της φορολογικής μεταρρύθμισης που προωθεί το κράτος. Όπως υποστηρίζει, θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αξιόπιστου γρήγορου μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ώστε να μην δημιουργούνται κενά, αβεβαιότητες ή καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος, υπηρετώντας αντίθετα τον στόχο ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος.

Επιπρόσθετα, σημειώνει πως οι καθυστερήσεις στην επίλυση φορολογικών διαφορών πιθανόν να πλήξουν τόσο τη δημοσιονομική σταθερότητα όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το φορολογικό σύστημα και τη δικαιοσύνη ευρύτερα. Η τάχιστη εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η εξέταση από το Εφοριακό Συμβούλιο

Την ίδια ώρα, η βουλευτής κατάθεσε και άλλες δύο προτάσεις νόμου, που τροποποιούν τους νόμους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων και ΦΠΑ. Και για τις δύο περιπτώσεις προτείνεται η διαδικασία εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής από το Εφοριακό Συμβούλιο να ολοκληρώνεται εντός χρονικής προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της, αντί εντός ενός χρόνου από την υποβολή της.

Η περίοδος του ενός έτους για ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για τους φορολογούμενους και τους επενδυτές και κρίνεται ως υπερβολικά μεγάλο. Σύμφωνα με τη Φωτεινή Τσιρίδου, η μείωση της προθεσμίας στους έξι μήνες – η οποία θα είναι ανατρεπτική- περιορίζει την αβεβαιότητα και ενισχύει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαδικασίας.

Συνήθως, μετά την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου ακολουθεί δικαστική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, διαδικασία η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί μακροχρόνια και πολύπλοκη. Καταλήγοντας, τονίζεται πως η θέσπιση σύντομης ρητής ανατρεπτικής προθεσμίας εξυπηρετεί τον στόχο της ασφάλειας δικαίου, περιορίζει την αβεβαιότητα και ενθαρρύνει την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.