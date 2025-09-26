Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ των συντεχνιών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, με αντικείμενο την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Η συνάντηση ορίστηκε μετά από πρόσκληση του Υπουργού, όπως ανέφερε ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας. Την περασμένη εβδομάδα, οι συντεχνίες είχαν ανακοινώσει μετά από πανσυνδικαλιστική σύσκεψη ότι είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τα απεργιακά μέτρα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Ο κ. Μάτσας, πλαισιωμένος από τη ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τον Πρόεδρο της ΔΕΟΚ, Στέλιο Χριστοδούλου, και τον ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατή Ματθαίου, δήλωσε ότι οι συντεχνίες προσέρχονται στη σημερινή συνάντηση «με θετική διάθεση». Κάλεσε το Υπουργείο και την εργοδοτική πλευρά να συμμετάσχουν «σε μία διαδικασία στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας, ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ να αποκατασταθεί πλήρως».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε τη Δευτέρα ότι είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας. Όπως είπε, «για να επιτευχθεί κοινά αποδεκτή συμφωνία, κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι θα υλοποιηθούν πλήρως οι δικές του θέσεις».