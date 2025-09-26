Μειωμένη σε σχέση με το 2024 εμφανίζεται η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Τα έσοδα ανήλθαν σε 54% και οι δαπάνες σε 46% του συνόλου, έναντι 62% και 52% αντίστοιχα πέρυσι.

Ο προϋπολογισμός του 2025, σε ταμειακή βάση, προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 4% (στα €11,75 δισ.) και μείωση δαπανών κατά 5% (στα €12,95 δισ.). Η ενίσχυση των εσόδων οφείλεται σε άνοδο άμεσων και έμμεσων φόρων (€0,27 δισ. και €0,17 δισ. αντίστοιχα), ενώ η μείωση δαπανών συνδέεται με χαμηλότερες αποπληρωμές δανείων (€0,77 δισ.), παρά την αύξηση σε κοινωνικές παροχές (€0,13 δισ.).

Στο τέλος Αυγούστου, τα έσοδα ήταν €6,34 δισ. (2024: €6,97 δισ.) και οι δαπάνες €5,99 δισ. (2024: €7,08 δισ.). Η υστέρηση στα έσοδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αναλήψεων δανείων (€0,04 δισ. έναντι €1,10 δισ. πέρυσι). Αντίθετα, οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν 7% και οι έμμεσοι φόροι 4%, με έσοδα από ΦΠΑ €2,06 δισ., από φόρους κατανάλωσης €0,35 δισ. και από άλλους έμμεσους φόρους €0,36 δισ.

Στις δαπάνες, η μισθοδοσία και οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 6% (€2,16 δισ.), ενώ οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μειώθηκαν σημαντικά στα €0,57 δισ. (2024: €1,91 δισ.). Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε €1,20 δισ., παρουσιάζοντας άνοδο 3% κυρίως λόγω δαπανών υγείας.

Στις αναπτυξιακές δαπάνες, η υλοποίηση έφτασε το 35% (μέσος όρος δεκαετίας: 32%). Κυρίαρχες κατηγορίες ήταν οι επενδύσεις σε οδικό δίκτυο (€52,9 εκ.), κατασκευαστικά έργα (€30,1 εκ.), σχολικά κτήρια (€19,5 εκ.) και υδατικά έργα (€18,3 εκ.). Παράλληλα, οι χορηγίες και επιχορηγήσεις ανήλθαν σε €155,1 εκ., με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το Γενικό Λογιστήριο καταλήγει ότι, παρότι η συνολική υλοποίηση κινείται χαμηλότερα από πέρυσι, παρατηρείται αυξημένη απορρόφηση κονδυλίων σε αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές παροχές.