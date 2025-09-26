Η Κύπρος θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) με απόλυτη αμεροληψία και με γνώμονα τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Μαρία-Λουίς Αλμπουκέρκε, στη Λευκωσία.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη της Επιτρόπου «σημαντική», λίγες μέρες μετά την ιστορική ομιλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στο Eurogroup και τρεις μήνες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε, προτεραιότητα της Κύπρου θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με έμφαση στις μικρές οικονομίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενθάρρυνση συμμετοχής ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές, στην προώθηση χρηματοοικονομικής παιδείας και μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, στη μεταρρύθμιση του πλαισίου τιτλοποίησης για την απελευθέρωση κεφαλαίων προς την οικονομία, καθώς και στις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη λειτουργία των αγορών, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κ. Αλμπουκέρκε, από την πλευρά της, εξέφρασε ικανοποίηση για τη θετική στάση των κυπριακών φορέων και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων για την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού οικονομικού οικοσυστήματος. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποιούν τις αποταμιεύσεις τους με ασφάλεια, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Κεραυνός διευκρίνισε ότι στη συνάντηση δεν συζητήθηκαν ζητήματα όπως η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, η επιστροφή ευρωπαϊκής χορηγίας για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό ή ο αγωγός GSI, καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου.