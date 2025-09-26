Το έργο του τερματικού στο Βασιλικό πρέπει να προχωρήσει «με τον τρόπο και τους ρυθμούς που πρέπει», ώστε η Κύπρος να αποκτήσει σύντομα φυσικό αέριο, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να αντιμετωπίσει την υψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να ανανεώσει μετά το τέλος του 2025 τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, που περιλαμβάνουν μειώσεις στον ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια, επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής 67 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό του Βασιλικού, υπογράμμισε ότι το ποσό αυτό «δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα», καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του έργου.

Σε ερώτηση για τις πιθανές επιπτώσεις από την πλήρη απόδοση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών μελετά προληπτικά όλα τα σενάρια, επιδιώκοντας μια λογική κατάληξη που θα ικανοποιεί τόσο εργαζόμενους όσο και επιχειρήσεις.