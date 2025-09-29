Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε άνοδο 3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε:

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9%)

(+9%) Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,7%)

(+8,7%) Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου/φελλού (+7,6%)

(+7,6%) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7%)

Τομείς με μειώσεις

Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν σε:

Κατασκευή χαρτιού, προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,6%)

(-13,6%) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,2%)

(-5,2%) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,7%)

Εξέλιξη τον Ιούλιο

Ο δείκτης για τον Ιούλιο 2025 διαμορφώθηκε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση.

Στον τομέα της μεταποίησης καταγράφηκε άνοδος 3,7%, ενώ θετική ήταν η μεταβολή και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+7,6%). Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-8%) και στα μεταλλεία-λατομεία (-1,8%).

Σημαντικές μεταβολές στη μεταποίηση

Αύξηση καταγράφηκε σε:

Παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων (+10,5%)

(+10,5%) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%)

(+9,2%) Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου/φελλού (+6,5%)

(+6,5%) Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,5%)

Μειώσεις καταγράφηκαν σε: