Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε άνοδο 3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε:
- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9%)
- Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,7%)
- Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου/φελλού (+7,6%)
- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7%)
Τομείς με μειώσεις
Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν σε:
- Κατασκευή χαρτιού, προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,6%)
- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,2%)
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,7%)
Εξέλιξη τον Ιούλιο
Ο δείκτης για τον Ιούλιο 2025 διαμορφώθηκε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση.
Στον τομέα της μεταποίησης καταγράφηκε άνοδος 3,7%, ενώ θετική ήταν η μεταβολή και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+7,6%). Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-8%) και στα μεταλλεία-λατομεία (-1,8%).
Σημαντικές μεταβολές στη μεταποίηση
Αύξηση καταγράφηκε σε:
- Παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων (+10,5%)
- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%)
- Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου/φελλού (+6,5%)
- Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,5%)
Μειώσεις καταγράφηκαν σε:
- Κατασκευή χαρτιού και εκτυπώσεις (-11,9%)
- Κλωστοϋφαντουργία, ένδυση και δερμάτινα είδη (-9,8%)