Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αποφάσισε να διατηρήσει το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) για τα ανοίγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία στο 1,5%, με ισχύ από τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δευτέρας, η ΚΤΚ έκρινε αναγκαίο να παραμείνει το ποσοστό στο 1,5%, το οποίο είχε υιοθετηθεί με βάση την απόφαση που ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2025.

Μέχρι σήμερα, το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζεται παραμένει στο 1%, με την αύξηση να προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ το 2026.