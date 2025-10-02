Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε βεβαιότητα για την έγκαιρη ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης, παρά τον αυξημένο φόρτο της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «μέσα από την καλή συνεργασία και τις καλές συνεννοήσεις» θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όπως ανέφερε, εντός 10 ημερών ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις και η επεξεργασία των νομοσχεδίων, ώστε να περάσουν από το Υπουργικό και να κατατεθούν εγκαίρως στη Βουλή.

Χρονοδιάγραμμα και στόχος εφαρμογής

Ο κ. Κεραυνός απέρριψε τον ισχυρισμό ότι δεν είναι εφικτή η έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας ότι ο στόχος του ΥΠΟΙΚ «είναι εφικτός». Πρόσθεσε πως, ακόμη κι αν η ψήφιση γίνει «15 με 20 Ιανουαρίου», «αυτό δε νομίζω ότι εμποδίζει να μπει σε εφαρμογή από τη 1η Ιανουαρίου».

Θέση της Προέδρου της Βουλής

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ευχήθηκε «να είναι ρύθμιση και όχι απορρύθμιση», υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για το οικονομικό σύστημα. Συμφώνησε ότι ο φόρτος της Βουλής είναι μεγάλος και ζήτησε η μεταρρύθμιση «να κατατεθεί εγκαίρως» και «ολοκληρωμένη», ώστε να υπάρξει συγκερασμός απόψεων και συμφωνίες των εμπλεκόμενων μερών, δεδομένου ότι «προς το παρόν, φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις».

Αναμενόμενες επιδράσεις

Ο ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση θα δώσει νέο ξεκίνημα στην οικονομία, με όφελος για εργαζομένους και επιχειρήσεις, ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας και διασφάλιση του θετικού πλαισίου για επενδύσεις και ξένες εταιρείες. Χαιρέτισε τη θέση της Προέδρου να έρθει στη Βουλή ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο» προς ουσιαστική συζήτηση.

ΚΥΠΕ