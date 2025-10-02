Ισχυρή άνοδο κατέγραψε τον Αύγουστο 2025 το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο (εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Δείκτης Αξίας σημείωσε ετήσια αύξηση 4,9%, ενώ ο Δείκτης Όγκου παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 8,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι δείκτες αξίας και όγκου κατέγραψαν συνολικές αυξήσεις 6,2% και 7,4% αντίστοιχα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε όγκο

Ένδυση και υπόδηση : +18,1%

: +18,1% Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα : +16,5%

: +16,5% Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών: +9,8%

Μείωση σημειώθηκε στα καύσιμα κίνησης (-1,0%), ενώ οριακές αυξήσεις καταγράφηκαν στα είδη ψυχαγωγίας (+0,4%) και στα φαρμακευτικά και καλλυντικά (+3,9%).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αξία

Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα : +12,4%

: +12,4% Λουλούδια, φυτά, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη : +11,9%

: +11,9% Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων: +9,2%

Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν σημαντική πτώση -8,3%, ενώ μικρές θετικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+0,9%) και στα είδη ψυχαγωγίας (+0,8%).

Κατανομή εδώδιμων και μη εδώδιμων

Τα εδώδιμα είδη ενισχύθηκαν κατά 8,8%, ενώ τα μη εδώδιμα σημείωσαν ακόμη υψηλότερη αύξηση, 10,1%, σε ετήσια βάση.