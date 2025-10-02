Ισχυρή άνοδο κατέγραψε τον Αύγουστο 2025 το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο (εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο Δείκτης Αξίας σημείωσε ετήσια αύξηση 4,9%, ενώ ο Δείκτης Όγκου παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 8,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι δείκτες αξίας και όγκου κατέγραψαν συνολικές αυξήσεις 6,2% και 7,4% αντίστοιχα.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε όγκο
- Ένδυση και υπόδηση: +18,1%
- Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα: +16,5%
- Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών: +9,8%
Μείωση σημειώθηκε στα καύσιμα κίνησης (-1,0%), ενώ οριακές αυξήσεις καταγράφηκαν στα είδη ψυχαγωγίας (+0,4%) και στα φαρμακευτικά και καλλυντικά (+3,9%).
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αξία
- Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα: +12,4%
- Λουλούδια, φυτά, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη: +11,9%
- Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων: +9,2%
Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν σημαντική πτώση -8,3%, ενώ μικρές θετικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+0,9%) και στα είδη ψυχαγωγίας (+0,8%).
Κατανομή εδώδιμων και μη εδώδιμων
Τα εδώδιμα είδη ενισχύθηκαν κατά 8,8%, ενώ τα μη εδώδιμα σημείωσαν ακόμη υψηλότερη αύξηση, 10,1%, σε ετήσια βάση.