Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους €350.000 στην εταιρεία Payabl. Cy Ltd (πρώην Powercash21 Ltd), λόγω παράλειψης συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως ισχύει.

Το πλαίσιο της απόφασης

Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 59 του Νόμου και λήφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν ευρημάτων ελέγχου του 2020. Η ΚΤΚ διευκρίνισε ότι η διαδικασία έγινε σύμφωνα με τις αρχές διοικητικού δικαίου, δίνοντας στην εταιρεία το δικαίωμα να υποβάλει εξηγήσεις πριν από την τελική απόφαση.

Εποπτικός ρόλος της ΚΤΚ

Η Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δύναται να επιβάλλει διοικητικά μέτρα και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εποπτευόμενων προσώπων με τον Νόμο ή με σχετικές Οδηγίες της.

Η επιβολή του προστίμου στην Payabl. Cy Ltd (LEI code 2138003UJXVWKJIH9G72) εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη στρατηγική για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος στον χρηματοπιστωτικό τομέα.