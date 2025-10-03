Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προειδοποιεί το κοινό για πλαστή επιστολή που κυκλοφορεί με τα λογότυπα και τα διακριτικά της, ζητώντας την καταβολή χρημάτων από παραλήπτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, η επιστολή δεν προέρχεται από την Τράπεζα και η υπόθεση έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Δεν ζητούνται χρήματα από πολίτες

Η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι ουδέποτε ζητά άμεση καταβολή χρημάτων από μεμονωμένους πολίτες ή επιχειρήσεις. Τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοια αιτήματα.

Σύσταση προς το κοινό

Σε περίπτωση που κάποιος λάβει ανάλογο έγγραφο, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου και να ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.