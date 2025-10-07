Όλα τα στραβά και τα ανάποδα συμβαίνουν στην Κύπρο. Δύο μήνες πριν από τη λήξη του έτους, τέθηκε ενώπιον της Βουλής ο προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2025!

Υπό κανονικές συνθήκες, βάσει του Συντάγματος, αυτή την περίοδο θα έπρεπε να κατατίθεται στο Κοινοβούλιο ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2026, όπως έγινε πρόσφατα με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ουσιαστικά, για δέκα μήνες ο ΓΕΡΗΕΤ λειτουργούσε χωρίς προϋπολογισμό, με την ανοχή του κράτους, με τους αρμοδίους του ημικρατικού οργανισμού να δηλώνουν πως είχαν προωθήσει τον προϋπολογισμό τους στο αρμόδιο υπουργείο τον Ιούνιο του 2024, ο οποίος ωστόσο έφτασε στη Βουλή 15 μήνες μετά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΓΕΡΗΕΤ είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εξαιρείται από την εφαρμογή των δωδετημορίων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Για να κατατεθεί ο προϋπολογισμός στο Κοινοβούλιο περνά από το Υφυπουργείο Καινοτομίας, από το υπουργείο Μεταφορών και από το υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα, όπως φαίνεται είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί και του χρόνου το ίδιο σκηνικό, καθώς ο ΓΕΡΗΕΤ έχει προωθήσει τον προϋπολογισμό για το 2026 στο αρμόδιο υφυπουργείο τον περασμένο Ιούνιο.

Χθες, τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τα έψαλαν στη διεύθυνση του ΓΕΡΗΕΤ αλλά και στους τεχνοκράτες των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών. Εξοργισμένη η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για την κατάθεση του προϋπολογισμού δέκα εβδομάδες πριν από την λήξη του οικονομικού έτους. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν η Βουλή θα έπρεπε να τον εξετάσει, τονίζοντας πως έχει ξεπεραστεί κάθε έννοια ανοχής.

«Ως πρόεδρος επιτροπής νιώθω τουλάχιστον προσβεβλημένη για τη θέση που με βάζουν κάποιοι» συμπλήρωσε.

Την απογοήτευση του εξέφρασε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, για τη μεγάλη καθυστέρηση ενώ η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου διερωτήθηκε ποιος έχει την ευθύνη. Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους ζήτησε ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθήθηκαν μέχρι να φτάσει ο προϋπολογισμός στη Βουλής. Τις απόψεις των βουλευτών συμμερίστηκε και ο Βοηθός Επίτροπος του ΓΕΡΗΕΤ Πέτρος Γαλίδης, ο οποίος εξήγησε ότι ο οργανισμός είναι από τους πρώτους που στέλνουν τον προϋπολογισμό τους στα υπουργεία για έγκριση, αλλά κάθε χρόνο κατατίθεται τελευταίος στο Κοινοβούλιο. Επίσης, σημείωσε πως το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός περνά από το υφυπουργείο Καινοτομίας, το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί τη διαδικασία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως παρέλαβαν τον προϋπολογισμό τον Νοέμβριο του 2024, επισημαίνοντας πως έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις με αποτέλεσμα να απαντήσουν τον Μάρτιο του 2025. Είπε, πως μέρος του προβλήματος είναι και η μη ρύθμιση των δωδεκατημορίων, τονίζοντας πως το υπουργείο έχει προωθήσει επιστολή για άρση της εξαίρεσης. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών σημείωσε πως ο υπουργός Μεταφορών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα άλλα δύο υπουργεία για να ξεπεραστούν τα προβλήματα και ο προϋπολογισμός του 2026 να κατατεθεί έγκαιρα στη Βουλή.