Το KPMG Startup Innovation Lab (SIL) και το SIL Accelerator δημιουργήθηκαν με στόχο να ενισχύσουν το οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου, προσφέροντας ένα δομημένο περιβάλλον στήριξης για startups που αναζητούν να μετατρέψουν ιδέες σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις.

Όπως εξήγησε στον «Φ» ο Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Enterprise and Startups και KPMG Startup Innovation Lab (SIL) της KPMG Κύπρου, το όραμα πίσω από την πρωτοβουλία ήταν η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και την επενδυτική κοινότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε καθοδήγηση, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική της KPMG για ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε μια περίοδο που η Κύπρος χρειάζεται νέα μοντέλα ανάπτυξης βασισμένα στην καινοτομία.

Μέσα από το SIL Accelerator, οι startups καθοδηγούνται από το στάδιο της ιδέας μέχρι την επενδυτική ετοιμότητα, με έμφαση σε κλάδους που παρουσιάζουν διεθνείς προοπτικές. Ο πρώτος κύκλος ανέδειξε το δυναμικό της τοπικής αγοράς, φέρνοντας στο προσκήνιο παραδείγματα επιχειρήσεων που κατάφεραν να ξεχωρίσουν για τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον κ. Βανέζη, έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα στο οικοσύστημα startups, ενδυναμώνοντας τους επιχειρηματίες και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με επενδυτές και διεθνείς αγορές.

Ακούστε εδώ την παρέμβαση του κ. Βανέζη: