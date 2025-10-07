Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA, ESMA) εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους καταναλωτές για τους κινδύνους που συνδέονται με τα κρυπτοστοιχεία, επισημαίνοντας ότι η νομική προστασία ενδέχεται να είναι περιορισμένη ανάλογα με το είδος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο που εξηγεί τον νέο κανονισμό της ΕΕ για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCA), ο οποίος εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του 2024 σε συγκεκριμένες κατηγορίες κρυπτοστοιχείων, θεσπίζοντας ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο για εκδότες και παρόχους υπηρεσιών στην ΕΕ.

Κίνδυνοι και περιορισμοί

Παρότι τα κρυπτοστοιχεία μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι:

δεν είναι όλα τα κρυπτοστοιχεία ίδια,

η προστασία καταναλωτών μπορεί να είναι περιορισμένη,

μπορεί να είναι περιορισμένη, οι επενδυτές συχνά δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση ή πρόσβαση σε διαφανείς διαδικασίες παραπόνων.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Οι ΕΕΑ καλούν τους πολίτες να:

ενημερώνονται για το προϊόν ή την υπηρεσία πριν επενδύσουν,

ελέγχουν αν ο πάροχος είναι αδειοδοτημένος στην ΕΕ ,

, διασφαλίζουν ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται λόγω της επιθετικής προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων από «finfluencers», οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Το φυλλάδιο MiCA

Το κοινό φυλλάδιο των ΕΕΑ, διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, παρέχει μια σαφή επισκόπηση για: