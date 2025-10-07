Μνημόνιο Συναντίληψης για τη ναυτιλία υπέγραψαν την Τρίτη η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Υπουργός Μεταφορών του Κατάρ, Σεΐχης Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» που διεξάγεται στη Λεμεσό.

Το μνημόνιο καλύπτει τομείς όπως η συνεργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η εκπαίδευση, η ενίσχυση των υποδομών και η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας.

Η κα Χατζημανώλη εξέφρασε ικανοποίηση για την παρουσία του Υπουργού Μεταφορών του Κατάρ, υπενθυμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής της στην Ντόχα. Όπως τόνισε, η Κύπρος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία αυτή, σημειώνοντας ότι είναι η ανατολικότερη ευρωπαϊκή χώρα στην καρδιά του Αραβικού Κόλπου.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το μνημόνιο αφορά, μεταξύ άλλων, το νηολόγιο, την απανθρακοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις λιμενικές υποδομές και τα logistics. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα παραδοτέα, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κατάρ, ώστε η ναυτιλία να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των διμερών συζητήσεων.

Η κ. Χατζημανώλη υπενθύμισε επίσης ότι η Κύπρος θα διεκδικήσει εκ νέου τον Νοέμβριο την εκλογή της στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), επισημαίνοντας πως η διεθνής συνεργασία είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.