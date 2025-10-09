Σημαντική αύξηση 24,1% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο 2025 στην Κύπρο οι συνολικές παραδόσεις μπίρας (εγχώρια και εξαγωγές), σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι συνολικές ποσότητες ανήλθαν στα 4.371.557 λίτρα, έναντι 3.521.303 λίτρων τον Σεπτέμβριο του 2024.

Άνοδος στην εγχώρια κατανάλωση

Οι παραδόσεις για εγχώρια κατανάλωση παρουσίασαν αύξηση 23,5%, φτάνοντας στα 4.188.054 λίτρα, από 3.390.478 λίτρα τον περσινό Σεπτέμβριο. Η αύξηση των παραδόσεων κατά 797.576 λίτρα αποδίδεται, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στην ανοδική ζήτηση λόγω της παρατεταμένης τουριστικής περιόδου και της θερμής φθινοπωρινής περιόδου.

Ισχυρή άνοδος στις εξαγωγές

Οι εξαγωγές μπίρας κατέγραψαν εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 40,3%, ανερχόμενες σε 183.503 λίτρα, έναντι 130.825 λίτρων τον Σεπτέμβριο του 2024. Η άνοδος αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ζυθοποιίας, η οποία έχει αυξήσει τις αποστολές προς ευρωπαϊκές και μεσογειακές αγορές.

Ελαφρά πτώση στο εννεάμηνο

Παρά τη θετική πορεία του Σεπτεμβρίου, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας για το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσαν μείωση 2,4% ή 378.619 λίτρων, φτάνοντας στα 34.397.823 λίτρα, έναντι 34.387.365 λίτρων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.