Το ευρωπαϊκό έργο GreenSET ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρώτο του εξάμηνο (Μάιος–Σεπτέμβριος 2025), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την κυκλική μετάβαση του μεσογειακού τουρισμού. Κατά την αρχική αυτή φάση, οι εταίροι συνεργάστηκαν στενά για να διαμορφώσουν τις βάσεις της μακροπρόθεσμης επίδρασης του προγράμματος.

Η ΕΤΑΠ Λευκωσίας, ως επικεφαλής επικοινωνίας, ανέλαβε κομβικό ρόλο στη στρατηγική προβολή και διάδοση του έργου, συντονίζοντας δράσεις και διαχειριζόμενη τα ψηφιακά κανάλια ενημέρωσης. Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τη σελίδα LinkedIn του GreenSET, δημιουργήθηκαν κεντρικοί κόμβοι ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσης για ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη τη Μεσόγειο.

Μεταξύ των πρώτων επιτευγμάτων ξεχωρίζει η δημοσίευση του άρθρου «Καινοτομία στις Υπηρεσίες στον Τουρισμό: Ένας Κρίσιμος αλλά Παραμελημένος Παράγοντας Βιωσιμότητας», που συνυπογράφηκε από την ΕΤΑΠ Λευκωσίας και το STEP RI. Το άρθρο παρουσιάζει το πλαίσιο MEDSSIM, το οποίο βοηθά τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν κυκλικότητα και βιωσιμότητα στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Οι εταίροι του έργου προχώρησαν επίσης το Παραδοτέο 1.1 με τίτλο «Μεθοδολογία Κυκλικής Καινοτομίας στις Υπηρεσίες του Μεσογειακού Τουρισμού (MEDSSIM)», ενώ ξεκίνησαν την αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος, θέτοντας μετρήσιμες βάσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συμμόρφωση με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο ανέδειξε επίσης τη δυναμική δικτύωσης και διάδοσης του έργου μέσα από ψηφιακά μέσα, ενημερωτικά δελτία, εργαστήρια και περιφερειακές συνεργασίες. Συνολικά, οι εταίροι από εννέα μεσογειακές χώρες συνεισφέρουν τεχνογνωσία στους τομείς της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και του τουρισμού, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη, διακρατική προσέγγιση.

Το επόμενο εξάμηνο (Οκτώβριος 2025–Μάρτιος 2026) θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των μεθοδολογιών και στην ενίσχυση της συνεργασίας. Η επερχόμενη συνάντηση εταίρων στη Νίκαια (4–6 Νοεμβρίου 2025) θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων και την ενίσχυση του κοινού στόχου του GreenSET:

να ηγηθεί της κυκλικής μετάβασης του μεσογειακού τουρισμού.