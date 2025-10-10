Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Γεάδης Γεάδης για την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (Greece–Cyprus Interconnection – GSI), τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο ύψιστης ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας. Όπως επισημαίνει, οι τεχνοκρατικές διαφωνίες που το καθυστερούν πρέπει να ξεπεραστούν, καθώς το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υλοποίησή του είναι η Τουρκία.

Ο κ. Γεάδης υπογράμμισε ότι η αναθεωρητική στάση της Άγκυρας, με εξωφρενικές διεκδικήσεις που αντιβαίνουν το Διεθνές Δίκαιο και αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, αποτελεί τον κύριο λόγο καθυστέρησης του έργου. «Η Κομισιόν πρέπει να κατανοήσει ότι η Τουρκία είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην Ανατολική Μεσόγειο και αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χλιαρές αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Άγκυρα ουσιαστικά ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα. «Δεν αναμένουμε απλώς, αλλά απαιτούμε από την Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει αποσταλεί σχετική επιστολή προς την Επιτροπή.

Ο Γεάδης Γεάδης χαρακτήρισε τη «ποντιοπιλατική στάση» της Κομισιόν ως απαράδεκτη και ζημιογόνα, όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και για το σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των συλλογικών του συμφερόντων.