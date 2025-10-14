Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την πέμπτη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εφαρμογή εθνικού μηχανισμού ελέγχου και δεν δημοσιεύει προς το παρόν εθνική έκθεση.

Αύξηση κοινοποιήσεων και νέες νομοθεσίες στα κράτη μέλη

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των επενδυτικών κοινοποιήσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα συνεργασίας αυξήθηκε κατά 15% από το 2021. Το 2024, 477 επενδύσεις κοινοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, εκ των οποίων το 92% εγκρίθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ το 8% υποβλήθηκε σε λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνων για λόγους ασφάλειας ή τεχνολογικής διαρροής.

Η βιομηχανική παραγωγή συγκέντρωσε περίπου το ήμισυ των λεπτομερών ελέγχων, ενώ οι τομείς που συνδέονται με την τεχνολογία και την ασφάλεια εφοδιασμού αποτέλεσαν βασικό πεδίο προληπτικών παρεμβάσεων.

Μέχρι το τέλος του 2024, 24 κράτη μέλη είχαν θεσπίσει εθνική νομοθεσία για τον έλεγχο των ΞΑΕ, έναντι 21 το προηγούμενο έτος.

Το κυπριακό πλαίσιο υπό νομοτεχνική επεξεργασία

Η Κύπρος παραμένει μεταξύ των κρατών που δεν έχουν ακόμη ενεργό μηχανισμό ελέγχου, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού πλαισίου ελέγχου ΞΑΕ κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο του 2024, ενώ μετά από τροποποιήσεις, επανυποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για αξιολόγηση στις αρχές του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 7 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025» ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που εξηγεί την απουσία κυπριακής εθνικής έκθεσης από τη φετινή ανασκόπηση της Κομισιόν.

Ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου

Η Κομισιόν παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2024 νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου των ΞΑΕ. Αν εγκριθεί, όλα τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διαθέτουν και να διατηρούν ενεργό εθνικό μηχανισμό ελέγχου, με ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης εντός της ΕΕ.

Η αναθεώρηση στοχεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, να προλάβει στρατηγικούς κινδύνους σε κρίσιμες υποδομές και να διασφαλίσει διαφάνεια στις ξένες επενδύσεις, ιδίως σε τομείς ενέργειας, άμυνας και ψηφιακής τεχνολογίας.

ΚΥΠΕ