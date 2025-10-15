Επιτυχία της πρότασης Pharos-CY στο EuroHPC Joint Undertaking

Η Κύπρος ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη καινοτομίας, εντασσόμενη επίσημα στο δίκτυο των AI Factories της Ευρώπης, μετά την επιτυχημένη πρόταση Pharos-CY στο EuroHPC Joint Undertaking (JU). Η πρωτοβουλία οδηγεί στη δημιουργία της AI Factory Antenna της Κύπρου, η οποία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη χώρα.

Στενή συνεργασία με το ελληνικό AI Factory “Pharos”

Το Pharos-CY θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το ελληνικό AI Factory “Pharos”, προωθώντας τη συνέργεια μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ΤΝ. Στόχος είναι η ενίσχυση των εθνικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και η παροχή πρόσβασης σε υπερυπολογιστικούς πόρους για ερευνητικά, τεχνολογικά και βιομηχανικά έργα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αξιόπιστων, υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, με εφαρμογές σε κρίσιμους τομείς όπως:

Υγεία και βιοϊατρική έρευνα

Πράσινη ενέργεια και βιωσιμότητα (clean tech)

Πολιτισμός και γλωσσική τεχνολογία

Κοινή εκπαίδευση ελληνικών γλωσσικών μοντέλων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) ειδικά σχεδιασμένων για την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό πολιτισμικό στοιχείο. Τα νέα αυτά μοντέλα θα αξιοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η μηχανική μετάφραση, η ανάλυση κειμένων, τα ψηφιακά βοηθήματα και τα πολιτιστικά δεδομένα.

Νέες ευκαιρίες για το κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας

Μέσω του Pharos-CY, το οικοσύστημα νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου θα αποκτήσει πρόσβαση στην υπερυπολογιστική υποδομή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, καθώς και σε προηγμένα εργαλεία AI, τεχνική υποστήριξη και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και ερευνητές να ενσωματώσουν καινοτόμες τεχνολογίες ΤΝ στις δραστηριότητές τους, επιταχύνοντας τη μετάβαση της κυπριακής οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στρατηγική σημασία για την Κύπρο

Η επιτυχία του Pharos-CY αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο, εναρμονισμένου με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής στην οικονομία και τη δημόσια διοίκηση.

Με την ένταξή της στο δίκτυο των AI Factories, η Κύπρος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δεδομένα, ταλέντο και ψηφιακές υποδομές, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία της Τεχνητής Νοημοσύνης.