Σε τέσσερα επίπεδα θα επεκταθεί το τερματικό του αεροδρομίου Λάρνακας και σε ένα επίπεδο το τερματικό του κτηρίου του αεροσταθμού του αεροδρομίου Πάφο, σύμφωνα με τις εργασίες της Β’ φάσης. Πέρσι το Δεκέμβριο έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του κράτους και της Hermes Airports, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, δίνοντας το έναυσμα έναρξης των εργασιών.

Η συμφωνία προνοεί την επέκταση της χρονικής διάρκειας της Συμφωνίας Παραχώρησης κατά 18 μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 11 Νοεμβρίου 2032.

Συγκεκριμένα, τα έργα για τη Β’ φάση έχουν ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης, με την υπογραφή συμφωνιών με τις τράπεζες και την κοινοπραξία Bouygues Batiment International SAS και Iacovou Brothers (Constructions) Ltd, η οποία έχει αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες της Β’ φάσης.

Το συνολικό κόστος των έργων της B’ φάσης ανέρχεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Hermes Airports. Οι εργασίες της Β φάσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 27 μηνών και 30 μηνών για τους αερολιμένες Πάφου και Λάρνακας, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν στη Βουλή, στο αεροδρόμιο Λάρνακας οι εργασίας της Β’ φάσης αφορούν την επέκταση τερματικού κτηρίου αεροσταθμού που εκτείνεται σε διάφορα επίπεδΑ. Τα έργα θα καλύψουν συνολικό εμβαδόν περί τα 20.000 τ.μ. και αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέας πτέρυγας, με πύλες αναχωρήσεων και αφίξεων, η οποία θα συνδεθεί με το κυρίως κτήριο, την προσθήκη επιπλέον ιμάντων παραλαβής αποσκευών, νέο χώρο διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας, επέκταση της εμπορικής περιοχής καθώς και αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

Αναλυτικά τα έργα θα είναι τα εξής:

• Στο υπόγειο, αναμένεται να δημιουργηθούν νέοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με αναβάθμιση του χώρου παραλαβής εμπορευμάτων.

• Στο επίπεδο 1, προγραμματίζεται επέκταση χώρου παραλαβής αποσκευών και προσθήκη ενός νέου ιμάντα.

• Στο επίπεδο 2, θα δημιουργηθεί νέος (αυξημένου εμβαδού) χώρος διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφάλειας, αλλά και νέοι γραφειακοί χώροι.

• Κατασκευή νέου δορυφορικού μονώροφου κτηρίου παρά τον δυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών για λειτουργία 4 νέων αιθουσών αναμονής και πεζή αποβίβαση/ επιβίβαση επιβατών, με δυνατότητα επέκτασης πρόσθετων επιπέδων και σύνδεσή του με τερματικό που θα κατασκευαστεί σε επόμενο στάδιο επέκτασης του αεροδρομίου.

• Κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

Εξάλλου, στο αεροδρόμιο Πάφου τα έργα της Β φάσης, θα αυξήσουν κατά περίπου 30% τη χωρητικότητα του τερματικού του αεροδρομίου, βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών και την αποδοτικότητα των ελέγχων και των διαδικασιών.

Παράλληλα, θα επεκταθεί ο νότιος παράλληλος τροχόδρομος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία του αεροδρομίου.

Αναλυτικά, στο αεροδρόμιο Πάφου οι εργασίας της Β φάσης αφορούν επέκταση τερματικού κτηρίου αεροσταθμού, που εκτείνεται σε ένα επίπεδο.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα εξής:

• Νέοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση χώρου παραλαβής εμπορευμάτων.

• Επέκταση χώρου παραλαβής αποσκευών και προσθήκη ενός νέου ιμάντα.

• Νέος αυξημένου εμβαδού χώρου διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφάλειας, νέοι γραφειακοί χώροι, επέκταση εμπορικής περιοχής.

• Κατασκευή νέου τροχόδρομου.

Με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης, η χωρητικότητα του αεροδρομίου Λάρνακας θα φθάσει τα 12,4 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, ενώ του αεροδρομίου Πάφου τα 5 εκατομμύρια επιβάτες.

Υπενθυμίζεται πως η Συμφωνία Παραχώρησης ήταν διάρκειας 25 χρόνων και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Μαϊου του 2006. Μετά την περσινή υπογραφή η εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται μέχρι το Νοέμβριο του 2032 τους αερολιμένες. Η εταιρεία Hermes έχει την ευθύνη για χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη των Διεθνών Αερολιμένων του νησιού, αποτελεί σύμπραξη διεθνών και κυπριακών εταιρειών.