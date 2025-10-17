Σοβαρές φαίνεται να είναι οι σκέψεις για τη λειτουργία και διαδικτυακών καζίνο στην Κύπρο, αφού η μόνη άδεια λειτουργίας που έχει δοθεί είναι για το καζίνο-θέρετρο στη Λεμεσό και των δορυφορικών του υποκαταστημάτων, αφού, όπως διαπιστώνεται από ενημέρωση που παρείχε η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ), έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν και μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ο,τιδήποτε, η Αρχή Παιγνίων προχώρησε με ενέργειες προς αυτό τον σκοπό ή τουλάχιστον για να εξεταστεί κατά πόσον ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκρούεται με τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, το πρώτο σημείο σχετίζεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως καθορίζεται από τον Νόμο 124(Ι)/2015 και τη Συμφωνία Παραχώρησης του 2017, που προβλέπει αποκλειστικότητα για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Καζίνο Θέρετρου και των δορυφορικών του υποκαταστημάτων.

Αυτό που εξετάζεται από τους αρμοδίους τη δεδομένη στιγμή είναι το κατά πόσο η αποκλειστικότητα αυτή επεκτείνεται ή όχι στον διαδικτυακό τομέα, κάτι που αποτελεί νομικό και συμβατικό ζήτημα.

Ένα δεύτερο βασικό σημείο που δείχνει πως γίνεται προεργασία στο παρασκήνιο, είναι το γεγονός πως η Αρχή Παιγνίων Εποπτείας και Καζίνο έχει προχωρήσει με τη μελέτη διάφορων μοντέλων ρύθμισης που εφαρμόζονται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων όπου παρέχεται αδειοδότηση διαδικτυακών καζίνο με δραστηριότητα αποκλειστικά προς το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η Αρχή, τέτοιες πρακτικές, που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες όπως η Μάλτα και το Γιβραλτάρ, μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς συγκριτικής ανάλυσης και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής αγοράς.

«Διαθέτουμε την εμπειρία»

Μεταξύ άλλων, η Αρχή Παιγνίων Εποπτείας και Καζίνο σημειώνει πως διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την αποτελεσματική εποπτεία κάθε μορφής καζίνο, φυσικού ή διαδικτυακού.

Όπως συμπληρώνει, με πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και αναγνωρισμένη διεθνή συνεργασία, η Αρχή Παιγνίων έχει ήδη διαμορφώσει τις απαραίτητες υποδομές και διαδικασίες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σύγχρονης ρυθμιστικής αρχής.

Την ίδια ώρα, αναφέρει πως και η ίδια η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις και προετοιμάζεται σε θεσμικό, τεχνικό, και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να είναι έτοιμη να συμβάλει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και να υποστηρίξει το κράτος σε οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση του διαδικτυακού παιγνίου.

Από τις πιο πάνω θέσεις εξάγεται πως η Αρχή Παιγνίων Εποπτείας και Καζίνο δηλώνει έτοιμη να ανταπεξέλθει σε περίπτωση που νομιμοποιηθεί το διαδικτυακό καζίνο. Την ίδια ώρα, όμως, επισημαίνει πως οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση του διαδικτυακού τομέα θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές διαφάνειας, υπευθυνότητας και κοινωνικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη του τομέα και στην προστασία των παικτών.

COGA: Θα έχει κέρδος το κράτος

Όπως εξάλλου είχε γράψει ο «Φ» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ο Σύνδεσμος Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου (COGA), με μέλη τις στοιχηματικές εταιρείες Stoiximan, Bet365 και Bet on Alfa, προκρίνει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ώστε το διαδικτυακό καζίνο να γίνει νόμιμο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, τόσο για τα έσοδα του κράτους, όσο και για την προστασία των πολιτών.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει πως η απουσία νομοθετικού πλαισίου επηρεάζει τις νόμιμες εταιρείες, τον ανταγωνισμό, τα δημόσια έσοδα αλλά και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού τομέα και των πολιτών.

Πέφτουν θύματα απάτης

Οι διαδικτυακές απάτες και οι καταγγελίες πολιτών για απώλεια χρημάτων που το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό δεν είναι άσχετες με το θέμα. Αρκετές είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν παράνομα και εκμεταλλεύονται το ενδιαφέρον τον πολιτών για διαδικτυακά παιχνίδια, έχοντας ως αποτέλεσμα οι πολίτες να εξαπατώνται και να χάνουν σημαντικά ποσά. Όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, η νομιμοποίηση του διαδικτυακού καζίνο και η προσφορά αυτών των υπηρεσιών από αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες θα προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι σήμερα εξαπατώνται από παράνομες πλατφόρμες.