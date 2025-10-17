Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές στη λειτουργία του συστήματος Tax For All (TFA), λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διακοπές αναμένεται να σημειωθούν τις ώρες 16:30 με 22:30 στις εξής ημερομηνίες: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στους χρήστες και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών.