Η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής συζήτησε την Τετάρτη την πρόταση για δημιουργία της διαδικτυακής πύλης «Διαφάνεια», μέσω της οποίας θα αναρτώνται υποχρεωτικά νόμοι, αποφάσεις και πράξεις του κράτους, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση.

Παράλληλα εξετάστηκε και η πρόταση για μητρώο δημοσίων συμβάσεων, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος, η δημόσια εποπτεία και η καταγραφή της πορείας ανάθεσης και υλοποίησης έργων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου (ΔΗΣΥ), δήλωσε ότι «το καλύτερο αντίδοτο στη διαφθορά είναι η διαφάνεια» και τόνισε πως οι πολίτες και οι λειτουργοί του κράτους πρέπει να έχουν εργαλεία διαφάνειας. Ανέφερε ότι η κατ’ άρθρον εξέταση της πρότασης νόμου ολοκληρώθηκε, ωστόσο υπάρχουν νομικές, διοικητικές και λειτουργικές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία και την εκτελεστική εξουσία. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος διπλής ανάρτησης αποφάσεων και το κατά πόσο η Βουλή μπορεί να υποχρεώσει την κυβέρνηση να λειτουργήσει τέτοια πλατφόρμα.

Ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι θα γίνουν τροποποιήσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι αντιρρήσεις, προτού το θέμα επιστρέψει στην Επιτροπή.

Μητρώο δημοσίων συμβάσεων

Για τη δημιουργία μητρώου δημοσίων συμβάσεων, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος μαζί με τον Μαρίνο Μουσιούττα (ΔΗΠΑ) κατέθεσαν την πρόταση.

Ο κ. Παπαδούρης δήλωσε ότι, λόγω των πολλών έργων που καθυστερούν ή δεν ολοκληρώνονται, απαιτείται ένα ενιαίο μητρώο όπου θα καταγράφονται οι εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα, το ιστορικό τους και η πορεία υλοποίησης των συμβάσεων. Το μητρώο θα είναι προσβάσιμο και στους πολίτες και θα βοηθήσει τόσο τις αναθέτουσες αρχές όσο και την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία σήμερα λαμβάνει πληροφορίες με καθυστέρηση ή καθόλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας φορέας δεν διαφώνησε με τη δημιουργία του μητρώου – ούτε η Νομική Υπηρεσία, ούτε το Γενικό Λογιστήριο, ούτε η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ούτε ΜΚΟ ή η Ελεγκτική Υπηρεσία. Υπήρξε συμφωνία για εμπλουτισμό των δεδομένων που θα καταχωρούνται.

«Ο στόχος είναι κοινός: να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και να εξασφαλίσουμε ότι τα δημόσια έργα θα ανατίθενται σε εταιρείες με αξιόπιστο ιστορικό και εντός των όρων εντολής», ανέφερε.