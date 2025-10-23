Σειρά επαφών στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής στις 21 Οκτωβρίου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος.

Ο κ. Κουμής είχε διαδοχικές συναντήσεις με:

τη Μάγδα Κοπτζίνσκα , Γενική Διευθύντρια της DG MOVE ,

, Γενική Διευθύντρια της , την Ιζαμπέλ Ριάνο , Γενική Διευθύντρια της DG COMPET ,

, Γενική Διευθύντρια της , την Άννα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Γραφείου του Επιτρόπου για Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμό Απόστολου Τζιτζικώστα.

Κατά τις συναντήσεις παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας στον τομέα του τουρισμού, ενώ συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία. Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση πολιτικών βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, που θα συμβάλουν στην ισχυροποίηση του τουριστικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με στόχο η προεδρία να αποφέρει μετρήσιμα οφέλη και να ενισχύσει τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στην Ε.Ε.

Προώθηση της Κύπρου σε Βέλγιο και Ολλανδία

Στις 20 Οκτωβρίου, ο κ. Κουμής εκπροσώπησε την Κύπρο σε έκθεση τουρισμού στις Βρυξέλλες, με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στη βελγική αγορά.

Την Τετάρτη, μετέβη στη Γάνδη, όπου συμμετείχε σε Roadshow του Υφυπουργείου Τουρισμού, με συμμετοχή εκπροσώπων της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας και επαγγελματιών του βελγικού τουρισμού. Η αγορά του Βελγίου καταγράφει αύξηση 6,5% σε σχέσει με πέρυσι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις και στην Ολλανδία, όπου η ολλανδική αγορά παρουσιάζει άνοδο 35%, γεγονός που καταδεικνύει έντονο ενδιαφέρον και αυξημένη τουριστική ζήτηση για την Κύπρο.