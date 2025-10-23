Το δυναμικό εργαλείο τou Fam Trip (Familiarization Trips) επιστρατεύει το Υφυπουργείο Τουρισμού για την τουριστική προβολή της Κύπρο στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών.

Ποντάρει σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers και influencers, προσφέροντάς τους ένα ταξίδι στο νησί, που περιλαμβάνει επισκέψεις σε ξενοδοχεία, αξιοθέατα και σε εκδηλώσεις με σκοπό να γνωρίσουν από πρώτο χέρι την Κύπρο, έτσι ώστε να την προτείνουν σε μελλοντικούς πελάτες.

Το Fam Trip είναι ένα νέο εργαλείο προσέλκυσης τουριστών, καθώς συνδυάζει με τις προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων στα ταξίδια, οι οποίοι μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρεπορτάζ στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και με άρθρα στον Τύπο που αναδεικνύουν τις ομορφιές της Κύπρου.

Στον προϋπολογισμό του 2026, για το Υφυπουργείο Τουρισμού περιλαμβάνονται δράσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος με σκοπό την ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας του προορισμού. Την ερχόμενη Παρασκευή κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών αναμένεται να γίνει αναφορά για της δράσεις προβολής.

Σκοπός τους, σύμφωνα με σημείωμα του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι η ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Το υφυπουργείο έχει μεταβάλει σταδιακά το μείγμα των ενεργειών του, εστιάζοντας κυρίως στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Την ίδια ώρα, συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει στις δράσεις του παραδοσιακούς τρόπους προβολής, όπως είναι η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό, η διοργάνωση fam trip κ.α.

Για σκοπούς προβολής έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του υφυπουργείου Τουρισμού για το 2026 συνολικά περίπου €31,99 εκ. Στο ποσό αυτό έχει αφαιρεθεί η δαπάνη των €6.10 εκατ., η οποία αφορά πιστώσεις για την διοργάνωση της Προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναλυτικά περιλαμβάνονται πιστώσεις €6.76 εκατ. για σκοπούς φιλοξενίας, €27.7 εκατ. για ενημερωτικές εκστρατείες και €3.6 εκατ. για συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδήλωσεις.

Παράλληλα, το υφυπουργείο ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο της επικρατείας της ελεύθερης Κύπρου.

Η δράση υλοποιείται με στοχευμένα σχέδια επιχορηγήσεων με αποδέκτες συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, τουριστικές επιχειρήσεις ή και τοπικές αρχές. Στον προϋπολογισμό του υφυπουργείου Τουρισμού για το 2026 περιλαμβάνονται επίσης σχέδια επιχορηγήσεων, που αφορούν κυρίως την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού και την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνολικής πρόνοιας €13.22 εκατ., από τα οποία τα €9.38 εκατ. αφορούν το Σχέδιο Ανάκαμψης και τα €3.84 εκατ. εθνικούς πόρους.