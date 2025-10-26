Το πρόβλημα με τους κακούς ενοικιαστές, με τις καθυστερήσεις ή και απλήρωτα ενοίκια αλλά και τις ζημιές στις περιουσίες τους προσπαθούν να περιορίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι επιδιώκουν να περάσουν από σωστή αξιολόγηση όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης, αφού για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται αρκετός χρόνος και κόπος από πλευράς τους. Σε αυτό έρχεται να δώσει λύση η τεχνολογία και η έξυπνη ιδέα ενός νεαρού Κύπριου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος Χρίστος Κληρίδης από τα δικά του βιώματα προώθησε και υλοποίησε μια καινούργια ιδέα που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Κύπρο και μπορεί να απελευθερώσει ιδιοκτήτες ακινήτων και μεσιτικά γραφεία από χρονοβόρες διαδικασίες και αχρείαστους «πονοκεφάλους», περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο από τους κακούς ενοικιαστές και μελλοντικά προβλήματα.

Ο λόγος για το Tenant Credit Check Tool της Proper Property, ένα νέο εργαλείο στην Κύπρο που επιτρέπει σε ιδιοκτήτες ακινήτων και μεσιτικά γραφεία να ελέγχουν το προφίλ αξιοπιστίας των ενδιαφερόμενων πριν επιλέξουν το άτομο για ενοικίαση.

Ο Χρίστος Κληρίδης ανέπτυξε αυτό το εργαλείο ώστε να γεμίσει το κενό που παρατηρείται σε τέτοιου είδους συμφωνίες και να δοθεί διαφάνεια, ασφάλεια και επαγγελματισμός στην κυπριακή αγορά ενοικιάσεων, που μέχρι σήμερα απουσίαζε, όπως δηλώνει.

Επιπλέον, η διαδικασία είναι απλή και άμεση, ενώ όλα γίνονται με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γιατί το έφτιαξε – Ποια η χρέωση – Πώς δουλεύει

Για το όλο εγχείρημα μίλησε στον «Φ» ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Proper Property Χρίστος Κληρίδης, απαντώντας βασικές απορίες για τον τρόπο λειτουργίας του, την ασφάλεια του συστήματος, αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν ώστε να αναπτύξει αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο.

-Πώς προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του εργαλείου;

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από προσωπική εμπειρία. Έχοντας ζήσει ως ενοικιαστής στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα στην Κύπρο, διαπίστωσα πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ενοικίων από χώρα σε χώρα.

Στο εξωτερικό, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, οργανωμένη και βασισμένη σε δεδομένα. Μάλιστα, σε πολλές χώρες δεν επιτρέπεται νομικά η ενοικίαση ακινήτου χωρίς να έχει προηγηθεί πιστοληπτικός έλεγχος του ενοικιαστή.

Στην Κύπρο, ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην προσωπική εμπιστοσύνη και στο «ένστικτο».

Αυτή η διαφορά μάς οδήγησε να αναζητήσουμε μια λύση που θα γεφυρώσει το χάσμα. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία μας με την Atokes, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα Buy Now, Pay Later, αναπτύξαμε το Tenant Credit Check Tool, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που φέρνει διαφάνεια, αξιοπιστία και τεχνολογική καινοτομία στην κυπριακή αγορά ενοικίων, ευθυγραμμίζοντάς την με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

-Μπορείς να μας εξηγήσεις με απλά λόγια πώς λειτουργεί και ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν;

Η διαδικασία είναι απλή, ασφαλής και πλήρως ψηφιακή. Ο ιδιοκτήτης ή ο μεσίτης δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα, καταχωρεί το ακίνητο που θέλει να ενοικιάσει και προσκαλεί τον υποψήφιο ενοικιαστή.

Ο ενοικιαστής λαμβάνει την πρόσκληση, απαντά σε μερικές βασικές ερωτήσεις, όπως αν είναι οικογενειάρχης, εργαζόμενος ή φοιτητής, και μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την τράπεζά του πραγματοποιείται αυτόματα η διαδικασία αξιολόγησης.

Όλα γίνονται με απόλυτη προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, χωρίς αποθήκευση ή κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το αναλυτικό credit report είναι έτοιμο, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη ή τον μεσίτη μια σαφή εικόνα της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας του ενοικιαστή.

Το εργαλείο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, μεσίτες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και για ενοικιαστές που θέλουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι το προφίλ αξιοπιστίας τους.

Για παράδειγμα, στο μέλλον, ένας ενοικιαστής θα μπορεί να έχει τον δικό του λογαριασμό, να προβάλλει το ιστορικό των ενοικιάσεών του και το σκορ αξιοπιστίας του, και να το παρουσιάζει σε πιθανούς ιδιοκτήτες όταν αναζητά νέο ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ψηφιακή φήμη που θα τον συνοδεύει σε κάθε ενοικίαση.

-Υπάρχει κάποια χρέωση για αυτή την υπηρεσία και τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να εγγραφεί;

Ναι, η υπηρεσία προσφέρεται με κόστος 25 ευρώ ανά έλεγχο, το οποίο καλύπτει τη διαδικασία αξιολόγησης και τη διασύνδεση με την πλατφόρμα πιστοληπτικής ανάλυσης.

Η εγγραφή πραγματοποιείται εύκολα μέσα από την ιστοσελίδα μας www.properproperty.com.cy, όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό και να ξεκινήσει άμεσα.

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε μια προσβάσιμη, αξιόπιστη και επαγγελματική λύση, που καθιστά την αγορά ενοικίων πιο διαφανή και ασφαλή για όλους τους εμπλεκόμενους.

-Πώς γίνεται η αξιολόγηση των ενοικιαστών; Τι κριτήρια απαντώνται μέσα από αυτό το εργαλείο;

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος πιστοληπτικής ανάλυσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς δείκτες, όπως τη συνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις, την ιστορική φερεγγυότητα και τη συνολική οικονομική σταθερότητα του ενοικιαστή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αναλυτικό προφίλ αξιοπιστίας, το οποίο παρουσιάζεται με απλό και κατανοητό τρόπο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες και οι μεσίτες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή μη καταβολής ενοικίων και ενισχύοντας την επαγγελματική εικόνα και τη διαφάνεια της κυπριακής αγοράς ενοικίων.