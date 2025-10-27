Έσπασε κάθε ρεκόρ ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταρρίπτοντας και το ψηλό επίπεδο του 2008, τότε που στην αγορά άρχισε να δημιουργείται η φούσκα ακινήτων και πέντε χρόνια μετά, το 2013 ξέσπασε η τραπεζική κρίση. Η ανάλυση του Φιλελεύθερου δείχνει ότι ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων καταγράφει το ψηλότερο σημείο του με βάση τα ιστορικά δεδομένα της Κεντρικής Τράπεζας.

Ουσιαστικά ο δείκτης τιμών ακινήτων βρίσκονται πάνω κατά 44% από το χαμηλό που καταγράφηκε το 2006. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε μετά το 2013 στην Κύπρο οδήγησε τις τιμές των ακινήτων σε μειώσεις και ο δείκτης τιμών κατοικιών το 2014 υποχώρησε στις 77,8 μονάδες και στις 73,4 μονάδες το 2013. Η καθήλωση της προσφοράς νέων κατοικιών και η βελτίωση κάποιων κατηγοριών εισοδημάτων, αλλά κυρίως η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, οδήγησαν σε πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη σημαντική αναζωπύρωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία όμως δεν φαίνεται να ικανοποιεί την υπάρχουσα ζήτηση. Πάντως, στην κατακόρυφη άνοδο της τιμής των νέων ακινήτων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η ανατίμηση των οικοδομικών πρώτων υλών που ανεβάζουν το κατασκευαστικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση προερχόμενη τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους αγοραστές.

Αν δούμε αναλυτικά τι γίνεται στα διαμερίσματα αναλύοντας τα αριθμητικά στοιχεία της Κεντρικής, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο δείκτης είναι στις 118,2 μονάδες ξεπερνώντας το ψηλό σημείο του τέταρτου τριμήνου του 2008 που ήταν στις 105,8 μονάδες καταγράφοντας νέο ρεκόρ, μετά από 17 χρόνια. Η δυναμική στις τιμές των διαμερισμάτων είναι διαφορετική σε κάθε επαρχία. Ο δείκτης τιμών στην Λεμεσό, σύμφωνα με το δείκτη της Κεντρικής Τράπεζας ήταν στις 143 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο ψηλότερος δείκτης με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Βρίσκεται πιο ψηλά κατά 93% από το 2015, δηλαδή μέσα σε δέκα χρόνια. Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων στην Λεμεσό εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία από το 2019 και μετά. Αντίθετα υποχώρηση του δείκτη σημειώθηκε το 2014 στις 74,9 μονάδες από 82,8 μονάδες το 2013, το 2015 που ήταν 74 μονάδες, το 2016 ήταν 74,6 μονάδες και το 2017 στις 78,6 μονάδες. Από το 2018 αρχίζει ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων στην Λεμεσό να αυξάνεται σταδιακά για να φθάσει το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στο ψηλότερο σημείο μέχρι αυτή την περίοδο.

Στην επαρχία Λευκωσίας ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 97,4 μονάδες και ουσιαστικά υπολείπεται κατά 2% για να φθάσει το ψηλό σημείο του 2010. Στην Λάρνακα ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων είναι στις 113,6 μονάδες, ψηλότερος σε σχέση με την Λευκωσία και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει αυξηθεί κατά 101% σε δέκα χρόνια. Στην επαρχία Πάφου ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων είναι στις 114,9 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί κατά 98,81%. Στην επαρχία Αμμοχώστου ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 88,8 μονάδες, ψηλότερος κατά 48,2% σε μια δεκαετία.

Στις οικίες ο δείκτης τιμών είναι στις 92,7 μονάδες, ψηλότερος κατά 24% σε δέκα χρόνια. Στην Λεμεσό ο δείκτης τιμών βρίσκεται στις 87,1 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ψηλότερος 20,8% σε δέκα χρόνια. Στην επαρχία Λευκωσίας ο δείκτης τιμών οικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν στις 79,7 μονάδες αυξημένος 5,54% σε δέκα χρόνια. Στην επαρχία Λάρνακας είναι στις 87,1 μονάδες ψηλότερος 20,83% σε μια δεκαετία, στην επαρχία Πάφου στις 106,5 μονάδες αυξημένος 33,12% σε δέκα χρόνια και στην επαρχία Αμμοχώστου είναι στις 95,4 μονάδες ψηλότερος κατά 32,5% από το 2015.

Έκρηξη στις τιμές κατοικιών στην Ευρώπη

Δεν είναι μόνο στην Κύπρο που οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, στην ευρωζώνη η μέση αύξηση έφτασε το 5,1%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 5,4% σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές σημείωσαν άνοδο 1,7% στην ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ. τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην Πορτογαλία (+17,2%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%). Αντίθετα, μόνο η Φινλανδία κατέγραψε πτώση, με μείωση 1,3% σε ετήσια βάση. Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν μόνο στη Γαλλία (-0,2%) και στο Βέλγιο (-0,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (+4,7%), το Λουξεμβούργο (+4,5%) και την Κροατία (+4,4%). Η Eurostat σημειώνει ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών, και ότι για την εκτίμηση των ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών μεγεθών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.