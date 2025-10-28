Το ίδιο το κράτος φαίνεται να αποδομεί τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε το 2022 και με δυσκολία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Και αυτό, γιατί πέρα από τις εξαιρέσεις που δίνονται για την εφαρμογή του θεσμού των διατμηματικών προαγωγών από διάφορες υπηρεσίες, τώρα το Υπουργείο Οικονομικών καταργεί και τις γραπτές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα για υψηλόβαθμες θέσεις στη Νομική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νομοσχέδιο που συζητήθηκε χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και τροποποιεί τον νόμο περί Δημόσιας Υπηρεσίας, εξαιρούνται οι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής της Νομικής Υπηρεσίας — και συγκεκριμένα των Δικηγόρων της Δημοκρατίας Α’, των Ανώτερων Δικηγόρων της Δημοκρατίας και των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας — από την αξιολόγηση μέσω εξεταστικών κέντρων, ώστε η αξιολόγηση των υποψηφίων να γίνεται από Συμβουλευτικές Επιτροπές. Κάποιες από τις θέσεις αυτές είναι μισθολογικής κλίμακας Α16.

Η εξαίρεση των συγκεκριμένων θέσεων έγινε ύστερα από παραστάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, λόγω της συνταγματικής ανεξαρτησίας αλλά και της οργανωτικής δομής της Νομικής Υπηρεσίας.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως η εξαίρεση από τις γραπτές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα οφείλεται στην εξειδικευμένη φύση των καθηκόντων που εκτελούν οι νομικοί λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας. Όπως εξήγησε, η φύση των καθηκόντων επιβάλλει η αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των ανελικτικών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής να γίνεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως εφαρμοζόταν πριν από την αλλαγή του νόμου για τις εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, είναι η πρώτη φορά που δίνονται εξαιρέσεις από τις εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα. Όπως είπε, η Νομική Υπηρεσία είχε εγείρει το θέμα και, λόγω της δομής της, αποφασίστηκε να καταργηθούν οι εξετάσεις. Παράλληλα, ανέφερε πως τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα στελεχώνουν ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και Εισαγγελείς, οι οποίοι θα προτείνουν τα καταλληλότερα πρόσωπα για τις θέσεις στη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, θα προωθείται κατάλογος με τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας σημείωσε πως η εξαίρεση των συγκεκριμένων στελεχών από τις γραπτές εξετάσεις είναι σημαντική, λόγω της ανεξαρτησίας αλλά και της φύσης των καθηκόντων που εκτελούν. Όπως εξήγησε, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως τα καθήκοντα των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας εξομοιώνονται με αυτά των λειτουργών της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Η ίδια εκπρόσωπος υπογράμμισε πως στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς οι νομικοί αυτοί λειτουργοί εκπροσωπούν το κράτος σε υποθέσεις εκατομμυρίων. «Κάποιος μπορεί να είναι καλός στις γραπτές εξετάσεις, αλλά να μην διαθέτει τα εχέγγυα για να εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας και την εξειδίκευση των καθηκόντων των εργαζομένων στη Νομική Υπηρεσία.

Άλλη εκπρόσωπος της Υπηρεσίας είπε πως από την αρχή της προετοιμασίας των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση, η Νομική Υπηρεσία είχε υποβάλει αίτημα για εξαίρεση των συγκεκριμένων θέσεων από τις γραπτές εξετάσεις, υποδεικνύοντας πως είναι καθοριστικός ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Φωνάζουν οι βουλευτές

Η κατάργηση των γραπτών εξετάσεων προκάλεσε την έντονη αντίδραση μελών της Επιτροπής Οικονομικών, οι οποίοι έκαναν λόγο για «ξήλωμα» της μεταρρύθμισης. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους πως μετά τη Νομική Υπηρεσία θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες. Πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιοι επιχειρούν να πράξουν το ίδιο και για τη Βουλή. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε πως το επιχείρημα της «προσωπικότητας» ισχύει σε όλες τις υπηρεσίες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. «Κάτι δεν πάει καλά με τη μεταρρύθμιση και πάμε να την αναιρέσουμε», πρόσθεσε. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς, διερωτήθηκε πού θα σταματήσουν τα αιτήματα για εξαιρέσεις από τις γραπτές εξετάσεις, λέγοντας ότι την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα ενδεχομένως να υπάρξουν νέα αιτήματα. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, υποστήριξε πως η μεταρρύθμιση «ξηλώνεται» και διερωτήθηκε γιατί η Νομική Υπηρεσία δεν έθεσε το αίτημα για εξαίρεση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου. Απαντώντας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως η πρόθεση του υπουργείου δεν είναι η αποδυνάμωση της μεταρρύθμισης, τονίζοντας πως όπου εντοπίζονται προβλήματα θα γίνονται διορθώσεις. Όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τρεις διαδικασίες γραπτών εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα.