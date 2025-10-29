Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ένα «εμβληματικό έργο» όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, που τίθεται πλέον ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Η μεταρρύθμιση, η πρώτη μετά από 22 χρόνια, περιλαμβάνει έξι τροποποιητικά νομοσχέδια και στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 98% της κυπριακής οικονομίας.

Κοινωνική διάσταση και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η μεταρρύθμιση «χαρακτηρίζεται από την κοινωνική της πτυχή», καθώς προβλέπει ελαφρύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, νέους και πολύτεκνους.

Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από €19.500 σε €20.500, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για οικογενειακά εισοδήματα κάτω από €80.000 (ή €100.000 για πολύτεκνες οικογένειες) προβλέπονται:

€1.000 έκπτωση φόρου για κάθε τέκνο,

για κάθε τέκνο, €2.000 ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες ,

, €1.000 για κάθε φοιτητή ,

, €1.500 για τόκους δανείου ή ενοίκιο κύριας κατοικίας ,

, €1.000 για ενεργειακή αναβάθμιση ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα το 55% των εργαζομένων να μη φορολογείται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το αφορολόγητο ξεπερνά τις €24.500.

Νέα φορολογικά μέτρα για επιχειρήσεις

Η μεταρρύθμιση φέρνει ριζικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις:

Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος για κέρδη από 1/1/2026.

για κέρδη από 1/1/2026. Μειώνεται η έκτακτη αμυντική εισφορά επί πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% σε 5% .

επί πραγματικής διανομής μερίσματος . Καταργείται η εισφορά στο εισόδημα από ενοίκια .

. Αυξάνεται ο εταιρικός φόρος από 12,5% σε 15% .

από . Θεσπίζεται συντελεστής 8% για κέρδη από διάθεση κρυπτοστοιχείων .

για κέρδη από . Επεκτείνεται η μεταφορά ζημιών από 5 σε 7 έτη.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, καθώς δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, και ότι στοχεύει σε δίκαιη αναδιανομή μεταξύ εργαζομένων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Αλλαγές μετά τις διαβουλεύσεις με φορείς

Μετά από διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στα νομοσχέδια.

Το αφορολόγητο ποσό για εθελοντική αφυπηρέτηση αυξάνεται από €20.000 σε €200.000 .

αυξάνεται από . Δεν υιοθετείται προς το παρόν τέλος ακίνητης περιουσίας ή τέλος επιχειρήσεων.

τέλος ακίνητης περιουσίας ή τέλος επιχειρήσεων. Για τις εταιρείες Non-Dom, το τέλος μειώνεται από €250.000 σε €50.000 για πέντε χρόνια, ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Πάταξη φοροδιαφυγής και νέα διαδικασία ελέγχου

Η μεταρρύθμιση εισάγει μηχανισμούς αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με πιο αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται με παρατυπίες θα λαμβάνουν τρεις προειδοποιήσεις, ενώ αν το πρόβλημα επαναληφθεί εντός 30 ημερών, θα μπορούν να προσφεύγουν στο Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίζει αν θα επιβληθεί προσωρινό κλείσιμο ή άλλη κύρωση.

Χρονοδιάγραμμα και πολιτική στήριξη

Ο κ. Κεραυνός κάλεσε τη Βουλή να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση έως το τέλος του 2025, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση θα δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία και θα ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και νοικοκυριά», σημείωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έγκαιρη ψήφιση του πακέτου.