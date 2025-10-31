Εάν αναζητάς την κατάλληλη ευκαιρία σε προνομιακή τιμή για να χτίσεις το σπίτι ή το εξοχικό των ονείρων σου, η Altamira Real Estate είναι έτοιμη να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη σου, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ο εβδομαδιαίος κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει οικιστικά οικόπεδα και τεμάχια γης σε δημοφιλείς περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Αμμοχώστου. Οι τιμές πώλησης ξεκινούν από μόλις €60.000, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα συμφέρουσες επιλογές για ιδιοχρησία ή επενδυτική αξιοποίηση.

Στον Δήμο Λακατάμειας, εντοπίζεται οικιστικό οικόπεδο, μέρος διαχωρισμού, με εμβαδόν περί τα 402 τ.μ. Το ακίνητο εμπίπτει εντός οικιστικής ζώνης και βρίσκεται προνομιακά τοποθετημένο στην ενορία Αγίας Παρασκευής, σε περιοχή με αυξημένη ζήτηση για οικιστικά ακίνητα λόγω των εξαιρετικών προσβάσεων και παροχών. Διαθέτει κανονικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια, έχει πρόσωπο περί τα 50 μέτρα και εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου. Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης είναι €125.000.

Οικιστικά οικόπεδα εντός οικιστικής ζώνης ξεχωρίζουν σε κεντρική τοποθεσία της κοινότητας Λυθροδόντα. Πρόκειται για ακίνητα που διαθέτουν κανονικό σχήμα και επίπεδη επιφάνεια, ενώ εφάπτονται δημοσίου εγγεγραμμένου δρόμου. Το ένα οικόπεδο έχει πρόσωπο περί τα 22 μέτρα και το δ περί τα 21 μέτρα. Και τα δύο ακίνητα έχουν ενδεικτική τιμή €60.000 και αποτελούν προνομιακές επιλογές για κάθε τύπο οικιστικής ανάπτυξης.

Σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο της κοινότητας Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας, σε περιοχή με χαμηλό συντελεστή δόμησης, ξεχωρίζει οικιστικό οικόπεδο με πρόσωπο 24 μέτρα. Το ακίνητο εμπίπτει εντός οικιστικής και γεωργικής ζώνης, διαθέτει κανονικό σχήμα και επικλινή επιφάνεια, ενώ εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμου. Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης εκκινεί από €90.000.

Ξεχωρίζει στην Λάρνακα και συγκεκριμένα στην κοινότητα Ξυλοτύμβου, οικιστικό οικόπεδο εντός οικιστικής ζώνης σε πολύ κοντινή απόσταση από το Α’ δημοτικο σχολείο Ξυλοτύμβου. Το ακίνητο είναι ακανόνιστου σχήματος με επίπεδη επιφάνεια ενώ εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου δρόμο με πρόσωπο περί τα 25 μέτρα. Πωλείται στην ενδεικτική τιμή των €110.000.

Σε ήσυχη περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου ξεχωρίσαμε γωνιακό οικιστικό οικόπεδο, εντός οικιστικής ζώνης, ιδανικό για ανέγερση διώροφου κτηρίου. Το ακίνητο βρίσκεται προνομιακά δίπλα σε όλες τις αναγκαίες ανέσεις και υπηρεσίες, ενώ προσφέρει εξαιρετικές προσβάσεις στις δημοφιλείς παραλίες και την τουριστική περιοχή του Πρωταρά. Διαθέτει κανονικό σχήμα και ομαλή, επίπεδη επιφάνεια, εφάπτεται επί των οδών Βάσου Παναγή και Ανδρέα Πατσαλίδη, με πρόσωπο περί τα 45 μέτρα. Έχει ενδεικτική τιμή €85.000, κάτι που το καθιστά μοναδική αγοραστική ευκαιρία για ιδιώτες και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.