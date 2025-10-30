Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πάνω από 100 έργα να υλοποιούνται ή να έχουν ολοκληρωθεί και περίπου €700 εκατ. να έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Η ενημέρωση δόθηκε με αφορμή την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και η ενίσχυση συνεργασίας για πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Οι ευρωβουλευτές είδαν επί τόπου έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κύρια έργα με κοινωνικό αποτύπωμα

«Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων» (Υπ. Εργασίας) — προϋπολογισμός €8,5 εκατ. : ενίσχυση ελέγχων για αδήλωτη εργασία , ανάπτυξη του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ , ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων και αναβάθμιση υπηρεσιών προς εργαζομένους και εργοδότες.

(Υπ. Εργασίας) — : ενίσχυση ελέγχων για , ανάπτυξη του , και αναβάθμιση υπηρεσιών προς εργαζομένους και εργοδότες. Κέντρο «Ακτίδα» για οικογενειακή παρέμβαση και στήριξη στον αυτισμό (Λευκωσία) — προϋπολογισμός €6 εκατ.: αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση και συμβουλευτική για παιδιά και οικογένειες, υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ.

Συνολικός προϋπολογισμός και πρόοδος

Το «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό €1,8 δισ. (€969 εκατ. από την ΕΕ και €842 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό). Σύμφωνα με τη ΓΔΑ, πάνω από 100 έργα υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί και ~€700 εκατ. έχουν ήδη διοχετευθεί σε δράσεις.

Αποτελέσματα σε απασχόληση και κοινωνική συνοχή

6.000 άνεργοι σε νέες θέσεις έως Οκτ. 2025 .

σε νέες θέσεις έως . 1.100 νέοι πτυχιούχοι σε πρακτική άσκηση .

σε . 540 νέοι εκτός απασχόλησης/εκπαίδευσης/κατάρτισης με καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας.

με για ένταξη στην αγορά εργασίας. 35 Κοινωνικοί Λειτουργοί Γειτονιάς σε 19 δήμους και 255 κοινότητες , με ~2.700 υποθέσεις .

σε και , με . 25.000 παιδιά ≤4 ετών με επιδότηση διδάκτρων & σίτισης .

με . 27.000 μαθητές ετησίως με δράσεις κοινωνικής ένταξης · 65.000 μαθητές στο σχολικό πρωινό .

ετησίως με · στο . Για ΑμεΑ: 23.000 αξιολογήσεις, 12 κατοικίες ανεξάρτητης διαβίωσης, 8 ατομικά προγράμματα, 130 άτομα με κατ’ οίκον φροντίδα.

Η επίσκεψη της EMPL ανέδειξε το εύρος των παρεμβάσεων του «ΘΑλΕΙΑ», επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.