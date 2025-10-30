Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πάνω από 100 έργα να υλοποιούνται ή να έχουν ολοκληρωθεί και περίπου €700 εκατ. να έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Η ενημέρωση δόθηκε με αφορμή την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
Στόχος της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και η ενίσχυση συνεργασίας για πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Οι ευρωβουλευτές είδαν επί τόπου έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος.
Κύρια έργα με κοινωνικό αποτύπωμα
- «Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων» (Υπ. Εργασίας) — προϋπολογισμός €8,5 εκατ.: ενίσχυση ελέγχων για αδήλωτη εργασία, ανάπτυξη του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων και αναβάθμιση υπηρεσιών προς εργαζομένους και εργοδότες.
- Κέντρο «Ακτίδα» για οικογενειακή παρέμβαση και στήριξη στον αυτισμό (Λευκωσία) — προϋπολογισμός €6 εκατ.: αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση και συμβουλευτική για παιδιά και οικογένειες, υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ.
Συνολικός προϋπολογισμός και πρόοδος
Το «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό €1,8 δισ. (€969 εκατ. από την ΕΕ και €842 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό). Σύμφωνα με τη ΓΔΑ, πάνω από 100 έργα υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί και ~€700 εκατ. έχουν ήδη διοχετευθεί σε δράσεις.
Αποτελέσματα σε απασχόληση και κοινωνική συνοχή
- 6.000 άνεργοι σε νέες θέσεις έως Οκτ. 2025.
- 1.100 νέοι πτυχιούχοι σε πρακτική άσκηση.
- 540 νέοι εκτός απασχόλησης/εκπαίδευσης/κατάρτισης με καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας.
- 35 Κοινωνικοί Λειτουργοί Γειτονιάς σε 19 δήμους και 255 κοινότητες, με ~2.700 υποθέσεις.
- 25.000 παιδιά ≤4 ετών με επιδότηση διδάκτρων & σίτισης.
- 27.000 μαθητές ετησίως με δράσεις κοινωνικής ένταξης· 65.000 μαθητές στο σχολικό πρωινό.
- Για ΑμεΑ: 23.000 αξιολογήσεις, 12 κατοικίες ανεξάρτητης διαβίωσης, 8 ατομικά προγράμματα, 130 άτομα με κατ’ οίκον φροντίδα.
Η επίσκεψη της EMPL ανέδειξε το εύρος των παρεμβάσεων του «ΘΑλΕΙΑ», επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.