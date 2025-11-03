Με στρατηγική εξωστρέφειας και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, η Eurobank Ltd διαμορφώνει το μέλλον της τραπεζικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή, με στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Προχωράει η δυναμική επέκταση σε νέες διεθνείς αγορές κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Eurobank, σύμφωνα με ανακοίνωση. Έως το τέλος του 2025 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας του ομίλου Eurobank στην Βομβάη μετά την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.

Σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας με την ινδική επιχειρηματική κοινότητα αναμένεται να προκύψει και από την ίδρυση του IGC Business & Investment Council, την επικείμενη εφαρμογή τεχνολογίας UPI και το άνοιγμα λογαριασμών για ινδικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Προωθείται η δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ομίλου στο Άμπου Ντάμπι. Οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (FSRA του ADGM και Τράπεζα της Ελλάδος) υποβάλλονται άμεσα. Το νέο υποκατάστημα θα στεγάζεται στο ADGM Square του Άμπου Ντάμπι.

Δρομολογείται η είσοδος του Ομίλου στην αγορά του Ισραήλ με τη δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στη χώρα. Ήδη υλοποιείται μελέτη της αγοράς από μεγάλο οίκο με στόχο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Προωθείται η είσοδος του Ομίλου στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας με τη δημιουργία αδειοδοτημένου Γραφείου στη χώρα. Για την υλοποίηση του σχεδίου είναι απαραίτητη η λήψη σχετικής έγκρισης από την Capital Markets Authority (CMA) της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τράπεζα με ανακοίνωση αναφέρει ότι το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις είναι 41% και για τα δάνεια 35%. Οι κύριοι δείκτες απόδοσης είναι: δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) είναι 36% και μέσος όρος τραπεζών ΕΕ 16%, δείκτης ΜΕΔ 2,3% (μέσος ευρωπαϊκός όρος 1,6%), δείκτης κάλυψης ΜΕΔ 74% (μέσος ευρωπαϊκός όρος 42%), απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 15%, (μέσος ευρωπαϊκός όρος 11%), δάνεια προς καταθέσεις 37% (μέσος ευρωπαϊκός όρος 106%), δείκτης κόστος προς έσοδα (C/I) 35% (μέσος ευρωπαϊκός όρος 52%).

Διατηρώντας ηγετική θέση στην αγορά της Κύπρου, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Eurobank Ltd, ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη, αναφέρει η ανακοίνωση. Το μερίδιο αγοράς τέλος Ιουνίου 2025 για τις ασφάλειες ζωής είναι 30% και για τις γενικές ασφάλειες 22%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης αναφέρει «με τη συγχώνευση της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα, ενοποιήθηκαν δύο ισχυρές τραπεζικές παρουσίες σε έναν ενιαίο οργανισμό με αυξημένη δυναμική και εμβέλεια. Με ενεργητικό ύψους άνω των €28 δισ., η Eurobank Ltd καθίσταται ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Κύπρο, υλοποιώντας το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της τεχνολογικής προόδου και της ανθρωποκεντρικής τραπεζικής».

Σήμερα επισημαίνει «αξιοποιώντας ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κυπριακής αγοράς και των διεθνών πελατών της, παρέχοντας εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες στον ασφαλιστικό τομέα και οι συνέργειες που αναπτύσσονται ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Eurobank στην κυπριακή αγορά, εδραιώνοντας τα θεμέλια για ισχυρότερη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Eurobank Ltd αναδεικνύεται σε στρατηγικό επιχειρηματικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την περιφερειακή δυναμική του Ομίλου».