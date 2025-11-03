Η Eurobank ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο και θέτει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο διεθνούς επέκτασης, με στόχο να εξελιχθεί σε κορυφαίο περιφερειακό τραπεζικό όμιλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρόσφατη εξαγορά και συνένωση με την Ελληνική Τράπεζα καθιστά τη Eurobank τη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία και στις προοπτικές της.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, ανέφερε ότι η απόφαση για περαιτέρω επενδύσεις στην Κύπρο βασίστηκε στην εμπιστοσύνη προς τη χώρα και τη διοίκησή της υπό τον Μιχάλη Λούη, σημειώνοντας ότι η παρουσία της Τράπεζας στην Κύπρο έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank Κύπρου κατέχει ενεργητικό 28,1 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 28% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου (103 δισ. ευρώ), και συνεισφέρει 370 εκατ. ευρώ ή 37% της καθαρής κερδοφορίας. Η Κύπρος έχει εξελιχθεί στον δεύτερο ισχυρότερο πυλώνα του Ομίλου μετά την Ελλάδα, εδραιώνοντας τη θέση της ως τραπεζικού και επενδυτικού κέντρου στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής ανάπτυξης, η Eurobank ετοιμάζεται να μετατρέψει την Κύπρο σε περιφερειακό κόμβο για νέες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ήδη έχουν δρομολογηθεί σχέδια για τη δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας σε τέσσερις αγορές — Ινδία, Αμπού Ντάμπι, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία — με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων και τη σύνδεση των επενδυτών με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Ιωάννου εξήγησε ότι η διεθνοποίηση της Eurobank στηρίζεται σε ισχυρή κεφαλαιακή βάση και στοχευμένο σχεδιασμό. Ο Όμιλος διαθέτει ενεργητικό 103 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 43 δισ. προέρχονται από διεθνείς δραστηριότητες σε Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο, που συνεισφέρουν το 53% της συνολικής κερδοφορίας.

Η κερδοφορία της Eurobank ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την πιο κερδοφόρα ελληνική τράπεζα. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει 150 εκατ. ευρώ ετησίως στην τεχνολογία, ενισχύοντας την ψηφιακή εμπειρία των πελατών και την ασφάλεια των συστημάτων.

Η πρόσφατη επαναγορά της Eurolife από τη Eurobank, σε συνεργασία με τη Fairfax, ενισχύει περαιτέρω το μοντέλο ενιαίας εξυπηρέτησης πελάτη (bank-insurance), δημιουργώντας συνέργειες, ιδιαίτερα μέσω της CNP στην Κύπρο.

Ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε «νησί μικρών αποστάσεων και μεγάλων προσδοκιών», αποτελώντας γέφυρα για επενδύσεις στην περιοχή. Από το 2008 έως σήμερα, το ενεργητικό της Eurobank Κύπρου αυξήθηκε από €5,18 δισ. σε €28 δισ., αποδεικνύοντας τη δυναμική ανάπτυξη του οργανισμού.

Η Eurobank, με ηγετική θέση στην Ελλάδα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κύπρο και ενισχυμένη παρουσία στη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο, επιδιώκει πλέον να εδραιώσει τη θέση της ως περιφερειακός χρηματοπιστωτικός κόμβος, επενδύοντας προσεκτικά, με γνώση και στρατηγική συνέπεια, όπως επισήμανε ο Ιωάννου.

ΑΠΕ -ΜΠΕ